Exmilitar colombiano muerto en Haití le dijo a su esposa que laboraba como “escolta”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La esposa de uno de los exmilitares colombianos que murieron durante el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise el pasado miércoles, aseguró durante una entrevista con el portal Semana que su cónyuge le dijo que estaba laborando como un “escolta”.

“Le dije: bueno, ya está allá, ¿qué está haciendo? Entonces me dijo: ‘negra, el trabajo es similar al de un escolta, hay que cuidar las entradas y salidas de unas personas importantes, tenemos que estar haciendo vigilancia, prestando guardia, custodiando las idas a donde las personas que ellos custodiaban iban, estar con ellos’”, explicó Giovanna Arelis Romero Dussan.

No obstante Romero Dussan, esposa del fallecido Mauricio Javier Romero, no especificó a quien estaba a cargo de proteger el exmilitar, indicando que su pareja era muy “reservado” con su trabajo.

“No me parece extraño porque Mauricio siempre fue muy reservado con sus cosas de trabajo, siempre, eso no era raro en él. Él no era persona de estarme dando detalles, con ser que teníamos mucha confianza; decía que había cosas de trabajo que no debían contarse en la casa y esta no fue la excepción’”, agregó.

Asimismo, aseguró que no sabía dónde se encontraba, indicando que cuando le preguntaba dónde estaba Romero se limitaba a responder “en el mismo sitio”, lo que la llevó a pensar que estaba en Punta Cana, en la costa este de Repúblca Dominicana.

Igualmente, aseveró que su difunto esposo no sería capaz de cometer “ese vil asesinato”, haciendo referencia al magnicidio de Moise.

Sobre las investigaciones

Hasta el momento son 18 los colombianos detenidos en Haití por la muerte de Moise, según Semana.