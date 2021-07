Elsa daña agricultura e infraestructuras en Barbados y San Cristóbal y Nieves

EFE

San Juan, Puerto Rico.

Daños significativos en la agricultura, caída de árboles, de postes de la luz y desperfectos en viviendas y muros es el saldo provisional del paso del huracán Elsa por Barbados y San Cristóbal y las Granadinas, en las Antillas Menores, aunque no hay información de muertes, mientras continúa su trayectoria este viernes hacia el oeste.



El ministro de Agricultura y Pesca de San Vicente y las Granadinas, Saboto Caesar, señaló en declaraciones a Efe que los daños en la agricultura fueron significativos, en especial en las plantaciones de mango y banana.



"Toda la agricultura quedó afectada, aunque todavía no se puede dar una cifra de daños. Esperamos que mañana pueda ofrecerse un balance", destacó el funcionario.



Dijo que la pesca también se verá afectada, ya que durante los próximos días los pescadores no podrán salir a faenar.



"Además, en la zona norte del país se registraron cortes en el suministro de energía", detalló Caesar, tras destacar que no hay información alguna sobre la pérdida de vidas.



POSTES DE LUZ Y ÁRBOLES CAÍDOS



Dijo que hay muchos postes de la luz caídos, así como de árboles y muros.



La Organización Nacional para el Manejo de Emergencias de San Vicente y las Granadinas informó que como consecuencia del paso del huracán cerca de 100 personas permanecen en 11 refugios activados.



El Gobierno de San Vicente y las Granadinas mantiene todavía un aviso de tormenta tropical para el pequeño archipiélago.



La Agencia para el Manejo de Emergencias en Desastres del Caribe (CDEMA, en inglés), con sede en Barbados, informó que se han desplegado miembros de la Fuerza de Defensa de Barbados (BDF, en inglés) para ayudar con evaluaciones de daños y el despeje de rutas.



Las autoridades de Barbados desactivaron el aviso de huracán, aunque mantiene para la población una advertencia de precaución ante la cantidad de árboles y postes de electricidad caídos consecuencia del paso del ciclón.





EQUIPOS CONTINUARÁN TRABAJANDO



El Gobierno de Barbados adelantó que los equipos de manejo de emergencias continuarán trabajando para ayudar a las personas y restaurar el normal funcionamiento de la isla.



El desprendimiento de techos, caída de vallas y árboles fue más destacado en la parte sur de la isla.



En la parte central de la isla los residentes del municipio de Saint George también sufrieron cortes de energía y agua.



En Santa Lucía, la Organización Nacional de Gestión de Emergencias (Nemo) anunció que queda sin efecto el aviso de tormenta tropical para la isla caribeña.



La agencia, no obstante, pidió precaución a la ciudadanía debido al riesgo que supone la potencial caída de árboles y postes de la luz, muchos de los cuales están acumulados en las carreteras de la isla caribeña tras sufrir la fuerza de los vientos de Elsa.



JAMAICA EMITE ADVERTENCIA



El Gobierno de Jamaica emitió una advertencia de huracán para la isla.



Para el domingo se pronostica que Elsa se moverá cerca de Jamaica y partes del este de Cuba.



Este último país, Jamaica, la República Dominicana y partes de Haití se encuentran actualmente bajo aviso o vigilancia de huracán ante el paso del ciclón Elsa, que presenta vientos máximos sostenidos de 85 mph (140 km/h), según informó en su último parte el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.



Elsa, el primer huracán del año en la cuenca atlántica, en su avance por el este del Caribe se desplaza rápidamente con una velocidad de traslación de 30 mph (48 km/h) y se encuentra a unas 505 millas (815 km) al sureste de Santo Domingo, en la República Dominicana, y a 180 millas (290 kilómetros).