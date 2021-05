La covid-19 retornó "con fuerza" a Haití, según el presidente Moise

EFE

Puerto Príncipe

El presidente de Haití, Jovenel Moise, se mostró este martes alarmado por el retorno "con fuerza" de la covid-19 al empobrecido país, mientras anunció que "habrá vacunas disponibles" para la nación, una de las pocas del mundo que no ha comenzado a inmunizar contra la enfermedad.



"En las últimas dos semanas, la situación es muy grave. Registramos más de 70 personas cada día que dan positivo a la covid-19" y "la tendencia aumenta cada día", dijo Moise durante el tradicional discurso presidencial con motivo del Día de la Bandera y de la Universidad.



Ante esta situación, pidió a todos los actores que trabajan en el sistema sanitario a que "permanezcan alerta".



"Deben permanecer vigilantes. Debemos movilizarnos inmediatamente contra el coronavirus. Les anuncio que habrá vacunas disponibles en el país contra la covid-19", agregó.



Pero mientras llegan las vacunas, recomendó que se respeten las medidas sanitarias y el distanciamiento social, algo que no se aplica en el país desde el inicio de la pandemia.



El presidente recordó que en marzo de 2020 el país se vio obligado a cerrar las fronteras y los aeropuertos a causa de la pandemia, medidas que, admitió, "perturbaron" mucho la maltrecha economía haitiana.



"Las medidas que tomamos nos permitieron gestionar bien el coronavirus. Estuvimos entre los países que mejor gestionaron el virus", apuntó Moise.



Haití ha sido relativamente poco afectado por el coronavirus y, según datos ofrecidos hoy por Moise, los contagiados en el país son unos 14.000 y los fallecidos 271.



Aunque las estadísticas no reflejan la verdadera magnitud de la pandemia en Haití, debido a la capacidad limitada de detección del virus, la covid-19 no ha causado el colapso de los servicios sanitarios.



El Gobierno haitiano declinó la vacuna de AstraZeneca que le ofrecía la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del mecanismo Covax por miedo a que la población lo rechace tras los casos de trombos detectados en Europa.



Haití es uno de los 92 países de bajos ingresos que han obtenido acceso a la vacuna contra la covid-19 a través del mecanismo Covax, que al igual que al resto de los países participantes asignó a la nación caribeña una cantidad de dosis para vacunar al 20 % de su población para finales de 2021.

En la primera ronda de asignación de vacunas del Covax, se habían destinado a Haití 756.000 dosis fabricadas por el Instituto Serum de la India bajo licencia de AstraZeneca.