Candidato presidencial de Perú se vacunó contra la covid-19 en Estados Unidos

AP

Lima, Perú

El economista Hernando De Soto, candidato a la Presidencia de Perú por el partido de derecha Avanza País, confesó este miércoles haberse vacunado en secreto contra la covid-19 en Estados Unidos.

De Soto, de 79 años, reconoció haber recibido la vacuna en Houston (Texas), a donde hizo dos viajes relámpago en un lapso de tres semanas para recibir las dos dosis necesarias para adquirir la inmunidad.

El primero fue a inicios de marzo y el segundo fue el pasado fin de semana, lo que fue revelado al publicar varios medios locales su registro migratorio.

"Sencillamente vinieron amigos y me la ofrecieron", relató De Soto preguntado por un grupo de periodistas que lo esperaba en el aeropuerto de Cusco, donde este miércoles prosiguió con su campaña electoral.

"Sí, claro, por supuesto", enfatizó el economista cuando se le solicitó que confirmase si aceptó el ofrecimiento para ser vacunado en Estados Unidos.

De Soto recibió la primera dosis de la vacuna una semana antes de que Perú comenzase a vacunar a los más ancianos, un proceso que avanza a buen ritmo y ya hay más de 500.000 vacunados entre adultos mayores, personal sanitario, fuerzas armadas, policías y bomberos.

NO VE NADA MALO EN SU VACUNACIÓN

El exasesor del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) y del exdictador libio Muamar El Gadafi (1969-2011) argumentó que aceptó la propuesta de vacunarse en el extranjero porque ya es mayor y debe viajar por todo el Perú durante la campaña electoral.

"Dicen que soy un candidato medio viejito y tomo en consideración que tengo que protegerme a mí y a la gente con la que hablo", remató De Soto, que en las últimas encuestas de intención de voto marcha sexto de dieciocho candidatos con el 5,9 %.

El candidato presidencial afirmó no ver nada malo en lo que hizo porque no le quitó la vacuna a otro peruano y además acudió al sector privado de Estados Unidos.

"No ha sido administrada por ningún Gobierno", afirmó De Soto, pese a que en Estados Unidos todas las vacunas son gratuitas y cubiertas por el Estado, incluso las administradas por la sanidad privada.

"El problema no es ser vacunado. El problema es cuando se abusa como funcionario público para quitarnos las vacunas a nosotros", añadió el economista en referencia al "Vacunagate", el escándalo de vacunaciones secretas donde están inmersos más de 100 altos funcionarios, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).

PRIMERO NEGÓ VACUNACIÓN

A finales de febrero, el mismo De Soto dijo en varias entrevistas a medios peruanos que le habían ofrecido la vacuna en el extranjero y que no había aceptado porque le parecía "una desigualdad".

"(No la he aceptado) por la misma razón que no he aceptado pasaportes extranjeros. No me gustan los privilegios", manifestó.

En esa misma respuesta aseguró que ya había otros candidatos presidenciales que la habían recibido y que le parecía una situación injusta porque era una ventaja para ellos.

La confesión de De Soto llega a poco más de dos semanas de la votación, donde más de 25 millones de peruanos están convocados el 11 de abril a las urnas para elegir para el periodo 2021-2026 a un presidente y sus dos vicepresidentes, además de renovar los 130 representantes del Congreso y los cinco del Parlamento Andino