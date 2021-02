Agonía por la pérdida del olfato posterior al COVID-19

John Leicester | AP

Niza, Francia

El médico deslizó una cámara en miniatura en la fosa nasal derecha de la paciente, haciendo que toda su nariz brillara roja con su luz brillante en miniatura.

"Hace un poco de cosquillas, ¿eh?" Preguntó mientras hurgaba en sus fosas nasales, la incomodidad provocando que las lágrimas asomaran a sus ojos y rodaran por sus mejillas.

La paciente, Gabriella Forgione, no se quejaba. La trabajadora de la farmacia de 25 años estaba feliz de que la empujaran y pincharan en el hospital de Niza, en el sur de Francia, para avanzar en su búsqueda cada vez más urgente para recuperar su sentido del olfato, el cual perdió junto a su sentido del gusto; desapareció repentinamente cuando se enfermó de COVID-19 en noviembre, y ninguno ha regresado.

Ser privada de los placeres de la comida y los aromas de las cosas que ama le está resultando difícil a su cuerpo y mente. Desprovista de olores buenos y malos, Forgione está perdiendo peso y confianza en sí mismo.

“A veces me pregunto: '¿Apesto?'”, Confesó. “Normalmente, uso perfume y me gusta que las cosas huelan bien. No poder oler me molesta mucho ".

Un año después de la pandemia del coronavirus, los médicos e investigadores todavía se esfuerzan por comprender y tratar mejor la epidemia que la acompaña de anosmia relacionada con COVID-19 (pérdida del olfato), lo que agota gran parte de la alegría de vivir de un número cada vez mayor de personas frustradas sensorialmente a largo plazo. enfermos como Forgione.

Incluso los médicos especialistas dicen que hay muchas cosas sobre la afección que aún no conocen y que están aprendiendo a medida que avanzan en sus diagnósticos y tratamientos.

El deterioro y la alteración del olfato se han vuelto tan comunes con COVID-19 que algunos investigadores sugieren que se podrían usar pruebas de olor simples para rastrear las infecciones por coronavirus en países con pocos laboratorios.

Para la mayoría de las personas, los problemas olfativos son temporales y, a menudo, mejoran por sí solos en semanas. Pero una pequeña minoría se queja de una disfunción persistente mucho después de que hayan desaparecido otros síntomas de COVID-19. Algunos han informado de una pérdida continua del olfato total o parcial seis meses después de la infección. Los más largos, dicen algunos médicos, se acercan a un año completo.

Los investigadores que trabajan en la inquietante discapacidad dicen que son optimistas de que la mayoría se recuperará eventualmente, pero temen que algunos no lo hagan.

A algunos médicos les preocupa que un número cada vez mayor de pacientes privados del olfato, muchos de ellos jóvenes, puedan ser más propensos a la depresión y a otras dificultades, lo que afectará a los sistemas de salud en tensión.

“Están perdiendo color en sus vidas”, dijo el Dr. Thomas Hummel, que dirige la clínica de pacientes ambulatorios del olfato y el gusto en el Hospital Universitario de Dresde, Alemania.

"Estas personas sobrevivirán y tendrán éxito en sus vidas, en sus profesiones", agregó Hummel. "Pero sus vidas serán mucho más pobres".

En el Instituto Universitario Face and Neck en Niza, la Dra. Clair Vandersteen lanzó tubo tras tubo de olores debajo de la nariz de Forgione después de haber hurgado en sus fosas nasales con su cámara.

“¿Percibes algún olor? ¿Nada? ¿Cero? Está bien ”, preguntó, mientras ella repetía y se disculpaba respondiendo negativamente.

Solo el último tubo provocó una reacción inequívoca.

“¡Urgh! Oh, eso apesta ”, gritó Forgione. "¡Pez!"

Prueba completa, Vandersteen entregó su diagnóstico.

"Se necesita una cantidad enorme de olor para poder oler algo", le dijo. "No has perdido por completo el sentido del olfato, pero tampoco es bueno".

La despidió con la tarea: seis meses de rehabilitación olfativa. Dos o tres veces al día, elija dos o tres cosas perfumadas, como una ramita de lavanda o frascos de fragancias, y huela durante dos o tres minutos, ordenó.

“Si hueles algo, genial. Si no, no hay problema. Inténtalo de nuevo, concentrándote en imaginar la lavanda, una hermosa flor de color púrpura ”, dijo. "Tienes que perseverar".

Perder el sentido del olfato puede ser más que un simple inconveniente. El humo de un fuego que se propaga, una fuga de gas o el hedor a comida podrida pueden pasar peligrosamente desapercibidos. Los vapores de un pañal usado, la suciedad de un perro en un zapato o las axilas sudorosas pueden ignorarse de manera vergonzosa.

Y como los poetas saben desde hace mucho tiempo, los aromas y las emociones son a menudo como amantes entrelazados.

Evan Cesa solía disfrutar de las comidas. Ahora son una tarea. Una cena de pescado en septiembre que de repente parecía insípida le hizo notar al estudiante de deportes de 18 años que el COVID-19 había atacado sus sentidos. Los alimentos se convirtieron en meras texturas, con solo toques residuales de dulce y salado.

Cinco meses después, desayunando galletas de chocolate antes de las clases, Cesa seguía masticando sin alegría, como si tragara cartón.

“Comer ya no tiene ningún propósito para mí”, dijo. "Es una pérdida de tiempo".

Cesa se encuentra entre las personas que padecen anosmia que están siendo estudiadas por investigadores en Niza que, antes de la pandemia, habían estado utilizando aromas en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. También utilizaron fragancias reconfortantes para tratar el estrés postraumático entre los niños después de un ataque terrorista con un camión en Niza en 2016, cuando un conductor se abrió paso entre la multitud navideña y mató a 86 personas.

Los investigadores ahora están volcando su experiencia en COVID-19, asociándose con perfumistas de la cercana ciudad productora de fragancias de Grasse. El perfumista Aude Galouye trabajó en las ceras perfumadas que flotaban bajo la nariz de Cesa para medir su deterioro olfativo, con aromas en concentraciones variables.

“El sentido del olfato es un sentido que se olvida fundamentalmente”, dijo Galouye. "No nos damos cuenta del efecto que tiene en nuestras vidas excepto, obviamente, cuando ya no lo tenemos".

Los exámenes de Cesa y otros pacientes también incluyen pruebas de lenguaje y atención. Los investigadores de Niza están explorando si las quejas olfativas están relacionadas con las dificultades cognitivas relacionadas con COVID, incluidos los problemas de concentración. Cesa tropezó al elegir la palabra "barco" cuando "kayak" era la opción obvia en una prueba.

"Eso es completamente inesperado", dijo Magali Payne, logopeda del equipo. "Este joven no debería tener problemas lingüísticos".

“Tenemos que seguir investigando”, dijo. “Descubrimos cosas a medida que vemos a los pacientes”.

Cesa anhela recuperar los sentidos, celebrar el sabor de la pasta en salsa carbonara, su plato favorito, y recorrer las fragantes maravillas del aire libre.

“Uno podría pensar que no es importante poder oler la naturaleza, los árboles, los bosques”, dijo. "Pero cuando pierdes el sentido del olfato, te das cuenta de la suerte que tenemos de poder oler estas cosas".