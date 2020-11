Pandemia, la palabra del año para diccionarios

Leanne Italie/AP

Nueva York, Estados Unidos

En la tierra de la lexicografía, de todo el idioma inglés, la palabra del año 2020 es un vocabulario de uno.

Por primera vez, dos compañías de diccionarios el lunes, Merriam-Webster y Dictionary.com , declararon la misma palabra que sus nombres principales: pandemia. Un tercero no pudo conformarse con solo uno, por lo que emitió un informe de 16 páginas en la misma línea, señalando que un mundo de términos una vez especializados entró en la corriente principal durante la crisis del COVID-19.

El año, dijo Oxford Languages ??en el informe de la semana pasada, “trajo una nueva inmediatez y urgencia al papel del lexicógrafo. Casi en tiempo real, los lexicógrafos pudieron monitorear y analizar los cambios sísmicos en los datos del idioma y los aumentos de frecuencia vertiginosos en nuevas acuñaciones”.

Su Oxford English Dictionary y otros se encontraron actualizando locamente mucho más allá de los horarios de rutina para mantenerse al día.

Estas actualizaciones de publicaciones suelen planificarse con mucha antelación. Debido a que la pandemia de coronavirus provocó cambios gigantescos en el idioma, según Oxford Languages, "2020 es un año que no puede acomodarse claramente en una sola 'palabra del año'".

No es así en Merriam-Webster y Dictionary.com, los cuales también notaron cambios enormes hacia muchas otras palabras relacionadas, pero anunciaron solo una.

La pandemia "probablemente no sea un gran impacto", dijo Peter Sokolowski, editor general de Merriam-Webster, a The Associated Press antes del anuncio.

“A menudo, la gran noticia tiene una palabra técnica asociada y, en este caso, la palabra pandemia no es solo técnica, sino que se ha generalizado. Probablemente sea la palabra con la que nos referiremos a este período en el futuro”, dijo.

John Kelly, editor senior de investigación de Dictionary.com, dijo a la AP antes de dar la noticia que las búsquedas en el sitio de pandemia aumentaron más del 13.500% el 11 de marzo, el día en que la Organización Mundial de la Salud declaró un brote del nuevo coronavirus como salud global.

El aumento diario, dijo, fue "masivo, pero aún más revelador es lo alto que ha mantenido volúmenes de búsqueda significativos durante todo el año".

Mes tras mes, las búsquedas de pandemias fueron más de un 1,000% más altas de lo habitual. Durante aproximadamente la mitad del año, la palabra estuvo en el 10% superior de todas las búsquedas en Dictionary.com, dijo Kelly.

De manera similar, en Merriam-Webster.com, las búsquedas de pandemia el 11 de marzo fueron un 115,806% más altas que los picos experimentados en la misma fecha el año pasado, dijo Sokolowski.

Pandemia, con raíces en latín y griego, es una combinación de "pan", para todos, y "demos", para la gente o la población, dijo. Este último es la misma raíz de "democracia", dijo Sokolowski.

La palabra pandemia se remonta a mediados de la década de 1600, y se usa ampliamente para "universal" y más específicamente para enfermedad en un texto médico en la década de 1660, dijo.

Eso fue después de las plagas de la Edad Media, dijo Sokolowski.

Él atribuye el tráfico de búsqueda de una pandemia no solo a los buscadores que no sabían lo que significaba, sino también a aquellos que buscaban más detalles, o inspiración o consuelo en el conocimiento.

“Vemos que la palabra amor se busca alrededor del Día de San Valentín y la palabra cornucopia se busca en Acción de Gracias”, dijo Sokolowski. “Vemos una palabra como surrealista cuando ocurre un momento de tragedia o conmoción nacional. Es la idea de que los diccionarios son el comienzo para poner en orden tus pensamientos”.

Kelly dijo que la pandemia nos hizo dignos de charlar con el Dr. Anthony Fauci a medida que aumentaba nuestro conocimiento sobre todo lo relacionado con la pandemia, los aerosoles, el rastreo de contactos, el distanciamiento social y la inmunidad colectiva, junto con las complejidades de los medicamentos terapéuticos, las pruebas y las vacunas que puede ayudar a salvar vidas.

“Todo esto formaba parte de un nuevo vocabulario compartido que necesitábamos para mantenernos seguros e informados. Es increíble”, dijo Kelly, quien trabaja con un equipo de lexicógrafos para encontrar las palabras del año basadas principalmente en el tráfico del sitio.

Merriam-Webster comenzó a designar una palabra del año en 2008, con "rescate". La palabra del año de la compañía para 2019 fue "ellos", cuando un uso cambiante del pronombre personal fue un tema candente y las búsquedas aumentaron en un 313% en 2019 con respecto al año anterior.

Dictionary.com ha estado en el juego de la palabra del año desde 2010, con "cambio". Su palabra del año en 2019 fue "existencial" en un año en el que el cambio climático, la violencia armada, la naturaleza misma de la democracia y una pequeña estrella de cine angustiada llamada Forky de "Toy Story 4" de Disney ayudaron a impulsar los picos de búsqueda.

Oxford fue con dos palabras el año pasado: emergencia climática.

Kelly, Sokolowski y Oxford Languages ??observaron otras tendencias de búsqueda valiosas más allá de la pandemia. Después de la muerte de George Floyd el 25 de mayo bajo la rodilla de un oficial de policía de Minneapolis, las palabras en torno a la justicia racial experimentaron picos, incluidos fascismo, antifascismo, desfinanciamiento y fragilidad blanca, dijo Kelly.

“No había forma de que dejemos eso fuera de la conversación este año”, dijo.

Oxford incluyó un rango en su informe, desde "karen" hasta "QAnon".

Pero fue todo lo relacionado con la pandemia lo que finalmente ganó el sorteo anual de palabras.

Jennifer Steeves-Kiss, directora ejecutiva de Dictionary.com, dijo que un ingrediente clave en la búsqueda de la palabra del año en el sitio es el interés sostenido a lo largo del tiempo. Pandemic cumplió con ese estándar.

“Esto ha afectado a las familias, nuestro trabajo, la economía”, dijo. “Realmente se convirtió en la elección lógica. Se ha convertido en el contexto a través del cual hemos tenido diálogo a lo largo de 2020. Es la línea directa del discurso”.