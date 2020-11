El emir de Dubái prueba una vacuna experimental contra el covid-19

El emir de Dubái, el jeque Mohamed bin Rashed Al Maktum, se hizo inocular una vacuna experimental contra el nuevo coronavirus, indicó el martes en su cuenta Twitter.

El jeque Mohamed, que es asimismo primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, es el último de una serie de responsables del Golfo en probar esta vacuna.

While receiving the COVID-19 vaccine today. We wish everyone safety and great health, and we are proud of our teams who have worked relentlessly to make the vaccine available in the UAE. The future will always be better in the UAE. pic.twitter.com/Rky5iqgfdg