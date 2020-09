Trump y Biden, en un primer debate bastante beligerante

Agencias

Ohio, Estados Unidos

El primer debate presiden­cial entre Donald Trump y Joe Biden inició beligeran­te, saliéndose de lo estipula­do después de apenas unos minutos, cuando Trump in­terrumpió a Biden en re­petidas ocasiones, y el ex­vicepresidente respondió refiriéndose al mandatario como payaso y mentiroso.

Cuando la discusión so­bre la Corte Suprema se tor­nó rápidamente sobre el co­vid-19, Trump aseguró sin evidencia que 2 millones de personas habrían muerto si Biden fuera el presidente.

El moderador Chris Wallace le indicó a Trump que el tema del covid-19 se tocaría más adelante. En­tonces le preguntó a Trump si tenía un plan para reem­plazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, a lo que el presidente respondió: “Pri­mero que nada, supongo que estoy debatiendo conti­go, no con él, pero está bien. No me sorprende”.

Biden se rio de los ata­ques de Trump. Pero tam­bién pareció molesto por momentos. “El hecho es que todo lo que está diciendo has­ta ahora es una vil mentira”, declaró Biden. “No estoy aquí para señalar sus mentiras. To­do el mundo sabe que es un mentiroso”.

Wallace le pidió a Trump que dejara a Biden ter­minar. “Amigos, ¿tienen idea de lo que está hacien­do este payaso?”, preguntó Biden.,disculpándose inme­diatamente por el insulto.

“Es difícil hablar con este payaso, perdón, esta perso­na”, dijo Biden, momentos después de que el modera­dor Chris Wallace le advir­tiera a Trump que no inte­rrumpiera.

“Eres el peor presidente que Estados Unidos ha te­nido”, le había dicho antes Biden.

“Socialista”

El presidente Donald Trump acusó ayer de “socialista” a su rival el demócrata Joe Bi­den, al inicio del primer de­bate. Trump lanzó esa acu­sación, que Biden negó enseguida, tras afirmar que su contrincante planeaba eli­minar los seguros privados de salud en el país porque “su partido quiere irse por la vía socialista”.

“Yo soy el Partido Demó­crata, los principios del parti­do (en estas elecciones) son los que yo aprobé”, respondió tajante el candidato demócra­ta, que defiende opciones mo­deradas.

En otro tenor, Trump acu­só al hijo del Joe Biden de co­rrupción, ante lo que su rival perdió los papeles y le llamó “payaso”, aunque se disculpó de inmediato.

“¿Por qué el alcalde de Moscú, su mujer, le dio a su hijo (Hunter) 3.5 millones de dólares? ¿Qué hizo para me­recer eso?”, preguntó Trump, ante lo que Biden aseguró que eso era “mentira”.

El mandatario agregó: “No quiere contestar porque sabe que sé la verdad, su postura ha sido completamente mos­trada”.

Asimismo, el exvicepresi­dente señaló: “Esto no es so­bre mi familia o su familia, esto es sobre su familia, el pueblo estadounidense”.

En tanto, Joe Biden y su esposa, Jill Biden, dieron a conocer más detalles de sus declaraciones de im­puestos horas antes del pri­mer debate presidencial. Las declaraciones de los Bi­den muestran que la pare­ja pagó casi 300,000 dóla­res en impuestos federales en el 2019, incluyendo casi 288.00 en impuestos sobre la renta.

CIFRAS

49.7%

A la cabeza.

El demócrata Biden en­cabeza las encuestas en el estado de Ohio, al igual que los promedios a nivel nacional, según el compilado de Real­ClearPolitics que le dan una ventaja de 49.7% frente a 42.9% del man­datario.

25 AÑOS

Un solo período.

Trump, que lucha por ser reelegido en el cargo, teme convertirse en el primer presidente en 25 años en no conseguir un segundo mandato, des­de que el republicano George H. W. Bush per­diera frente al demócra­ta Bill Clinton en el año 1992.