Borola y el karate van para boda de diamante

Los dirigentes deportivos normalmente inician con un amor de servicio por una comunidad y por una disciplina. En gran proporción, los grandes atletas se integran a sus federaciones luego de ser estrellas en sus respectivos deportes, pero ese no es el caso de “Borola”.

José Luis Ramírez, cariñosamente conocido como “Borola”, se enamoró del karate en el 1972, lo convirtió en su primer amor, y desde la fecha hasta ahora, mantienen un matrimonio sin roturas ni desalientos que va rumbo a los 60 años.

Bien se dice que los matrimonios durante la primera década es el momento más difícil por la incomprensión, sin embargo Borola enraizó su sentimiento por los kimonos y el tatami desde el primer encuentro.

Inició siendo un practicante de ese deporte con los hermanos De Oleo en la provincia de Barahona, pero, su vida de atleta fue muy efímera ya que en el 1975 se organizó y creó su propio dojo, para brindar oportunidad a los jóvenes de la zona.

“He corrido mucho en este deporte. Siempre he sentido un respetivo inmenso por cada uno de los atletas y eso me hizo inclinar a dar servicio a mi comunidad, que con el tiempo se convirtió en un apoyo nacional”, sostuvo José Luis Ramírez en una entrevista en exclusiva para el Listín Diario.

Sus inicios

Borola comenzó en la Federación Dominicana de Karate como vocal a inicios de los años 80 y sólo nueve años después recibió una membresía en la secretaría de la organización.

Hizo una pausa durante cuatro años y regresó de manera oficial como secretario general. Se mantuvo en el cargo durante 16 años hasta que sustituyó a Ángel Acosta, quien fue presidente de la Fedokarate hasta el 2010.

Desde ese año hasta entonces José Luis es el titular. También es vicepresidente de la Federación Panamericana de Karate y presidente de la Confederación Centroamericana.

“La historia de mis logros al servicio del karate es muy larga y te puedo asegurar que en un día no podemos sacar todo lo que juntos hemos conseguido. No me quiero autodenominar como el padre del karate pero, conmigo han cambiado bastante”, declaró Borola.

La primera medalla de ese deporte fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ponce en el 1993 cuando conquistaron dos preseas de bronce.

Sin embargo, en la próxima cita para Maracaibo 1997, karate conquistó siete medallas, incluido el primer oro de ese deporte. Ya José Luis Ramírez había asumido en el ejecutivo de la federación.

Desde entonces a la fecha, hay centenares de preseas para ese deporte. María Dimitrova es aclamada como la mejor atleta de karate de Centroamérica y el Caribe, para mencionar un caso. Lleva cinco oros consecutivos en esa justa.

Para el 2026

José Luis Ramírez mantuvo que el karate se está preparando para brindar un espectáculo en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectuarán en el país el próximo año.

Ramírez declaró que ese evento es el momento preciso para cambiar el rumbo de esa federación y dar paso a los nuevos talentos del karate dominicano.