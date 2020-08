La gobernadora de Puerto Rico pierde las primarias de su partido

EFE

San Juan, Puerto Rico

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, perdió este domingo las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP), por lo que su mandato concluirá el próximo 3 de noviembre, día de las elecciones generales en la isla.

La victoria, con más del 64 % de los votos escrutados, se la llevó el abogado Pedro Pierluisi, que en agosto de 2019 fue gobernador durante cinco días y entre 2009 y 2017 representante de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien con ese recuento obtenía el 58,06 % de los sufragios, frente al 41,94 % de Vázquez.



Por parte del Partido Popular Democrático (PPD), principal partido de la oposición, ganó las primarias a la candidatura para gobernador Carlos Delgado, alcalde de Isabela, en el noroeste de la isla, con un 63,23 % de los votos, frente a Eduardo Bhatia, que logró el 23,31 %, y a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que se quedó con un 13,46 %.



Por decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la jornada de hoy era continuación de las primarias que debieron celebrarse el domingo pasado pero que no se pudieron concluir debido a que más de la mitad de los 110 recintos electorales no recibieron las papeletas.



LA GOBERNADORA DICE QUE TRABAJARÁ HASTA EL ULTIMO DIA



Tras su derrota, Wanda Vázquez dijo que se había entregado en la campaña "de corazón" para buscar la continuidad de gobierno.



"Soy mujer decidida y valiente y tomo mis determinaciones tras escuchar y prestar atención a los sectores. Mi aspiración a las elecciones 2020 no fue una decepción y tenemos que acatar la decisión de la mayoría", manifestó.



"Voy a seguir trabajando por Puerto Rico en la agenda de justicia social, por la gente vulnerable de la isla. Seguiré haciéndolo con esmero y por la igualdad. Estaré eternamente agradecida del respaldo que he recibido durante el proceso electoral. El pueblo fue mi maquinaria y se vio que hay otras maneras de hacer gobierno", agregó.



"Acato la decisión", dijo, tras pedir a Pierluisi que se gane a aquellos que votaron por ella.



Pero la gobernadora en ningún momento admitió la derrota y tampoco dijo que su contrincante hubiera ganado. Se limitó a decir que su rival político estaba confirmando una tendencia hacia la victoria.



"Voy a continuar trabajando por esta isla hasta el último día", dijo tras pedir a los candidatos que ganaron hoy que piensen en el pueblo.



PIERLUISI PIENSA EN LA DERROTA DEL PPD



Pierluisi, posteriormente y en otro acto público, dijo estar feliz con el voto de confianza recibido este domingo y reconoció la valentía de la actual gobernadora por asumir el gobierno en tiempos de grandes retos.



Aseveró que ahora hay que darle una "pela (cuando alguien gana a otro) al PPD" en las elecciones generales de noviembre, por lo que pidió a aquellos que no le apoyaron que "se unan por nuestras causas, que son las que nos unen que van por encima de los intereses de cualquiera de nosotros".



"Les digo a todos mis compañeros de ideal para que nuestro partido sea nuevo y progresista, remarcó.



LA OPOSICIÓN A POR TODAS



Previamente, en un discurso a sus seguidores, Carlos Delgado, alcalde de Isabela, comenzó dando gracias a "Dios, que es quien conduce nuestras vidas", a su esposa, recientemente fallecida, y a Héctor Ferrer, exresponsable del PPD que murió en 2018.



Tras indicar que no va a fallar al pueblo, afirmó que hoy "ningún popular ha derrotado a otro popular" y "juntos vamos a derrotar al PNP que tanto daño ha hecho al pueblo".



"Atrás queda la primaria y las pequeñas diferencias en el proceso hasta llegar aquí", dijo.



"Este mandato lo recibo y lo acepto teniendo presente la enorme responsabilidad de dirigir el PPD y con la frente en alto (...) la nueva jornada de futuro es desde hoy comenzar un nuevo camino, es la transformación que Puerto Rico merece. Todos los populares para ello son indispensables'", subrayó.