"Grosero", "vergonzoso": Las reacciones de los críticos al show de George Harris en Viña del Mar

Diversas reacciones ha dejado la presentación del humorista venezolano George Harris en la primera noche del Festival de Viña del Mar. Y es que cuando los animadores presentaron a los tres artistas que estuvieron en la noche inaugural del evento, el nombre del comediante fue el más ovacionado, pero lo cierto es que durante su rutina, jamás logró conectar con el público, que se dividió entre pifias y aplausos.

Durante su show, Harris fue constantemente interrumpido y en varias ocasiones optó por confrontar a quienes lo pifiaban. Sin embargo, lejos de acallar a sus críticos, su actitud provocó el aumento del descontento en el "Monstruo" de la Quinta Vergara.

Sin poder salir de la situación y luego de dos intentos por conquistar a parte del público con la ayuda de los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, el comediante decidió dar por finalizada su rutina tras estar menos de una hora sobre el escenario.

Luego de su complejo paso en su debut en el certamen de la Ciudad Jardín, el venezolano solo se limitó a publicar un breve mensaje en su cuenta de Instagram en el que se disculpó con el público. "Se hizo lo que se pudo mi gente. Lo siento mucho. Los amo", escribió, junto a un corazón con la bandera de su país.

Su show ha sido muy comentado durante la jornada de este lunes y han sido diversos humoristas que se han referido al respecto, criticando su rutina, sobre todo, por cómo interactuó con el público.

"Pienso que George Harris empezó con el pie izquierdo. Nunca hay que confrontar al público, hay que ganárselo. (...) Pienso que él debió haber adaptado la rutina a la idiosincrasia chilena. No haberse metido de hablar del Presidente Boric, de opinar de cosas internas nuestras. Y se dedicó solamente a regañar al público, a retarlo", dijo Paul Vásquez, más conocido como "el Flaco", en conversación con Emol.

"Fue bastante grosero. Fue bastante grosero con el público de la Quinta Vergara, sobre todo con los chilenos", agregó. Y luego sumó: "Creo que no tuvo la capacidad de dar vuelta la situación, se dedicó a hablar de su pergamino de 20 años de trayectoria, y a lidiar con el público".

Y por último sentenció: "Los humoristas nunca debemos lidiar con el público, debemos ganarnos al público. Esa es la misión. Y de la única forma que un comediante puede ganarse al público es con humor. Y creo que en su rutina, para nosotros, los chilenos que estaban en la Quinta Vergara, todos coincidimos que hubo cero humor".

El humorista Álvaro Salas también conversó con Emol sobre la rutina de Harris y la calificó como "lamentable". "No funcionó no más, no hay que echarle la culpa ni al público, ni a Marc Anthony ni a nada de lo que haya pasado externamente", añadió. Y después afirmó que "la rutina estuvo fome. (...) No había humor en el fondo, no había remates los chistes", pero además estableció que en esta tampoco, "no había chistes".

Después aludió a cómo se relacionó con el "Monstruo" tras recibir pifias y dijo que "hizo todo mal porque eso de confrontarse con el público, es lo primero que le enseñan a uno cuando se dedica al humor. Uno no puede echarle la culpa a la gente si le está yendo mal". "Yo pienso que él desperdició una gran oportunidad. Yo creo que si él hubiera entrado, por ejemplo, en una moto de un delivery y hace una comparación entre los venezolanos y los chilenos, se gana al público inmediatamente", añadió. Y por último manifestó que hizo una "rutina que él hará habitualmente en todos lados y a la Quinta Vergara, al Festival, hay que hacer algo trabajado, algo más elaborado".

Cabe mencionar que debido a la polémica presentación, los usuarios criticaron a Harris por no dar la tradicional conferencia de prensa que hacen los artistas después de realizar su respectiva presentación. En ese sentido, muchos internautas recordaron a Jani Dueñas, Javiera Contador y Ricardo Meruane, entre otros humoristas que también fueron devorados por el "Monstruo" y que "dieron la cara" tras fracasar en el Festival. Además, criticaron que gran parte del público venezolano señalara que la fatídica rutina de Harris se debería a la existencia de "xenofobia" y no que se reconociera que su show fue "fome", ya que además rememoraron que varios humoristas internacionales han triunfado en el certamen viñamarino.

Una de las comediantes que comentó el espectáculo del venezolano y que en su momento fue desaprobada por el público de la Quinta Vergara, fue Jani Dueñas, quien fue pifiada por el "Monstruo" en el año 2019. Por medio de su cuenta de X, y mientras Harris, realizaba su espectáculo, la comediante reposteó un meme que compartió un usuario en X que muestra a Alexis Sánchez mirando a Lionel Messi quien luce desconcertado tras perder la final de la Copa América del 2016 contra la selección chilena. "

La Jani Dueñas viendo todas las oportunidades que le dan a George Harris", se lee en la publicación, que compartió en la red social y al lado de esta escribió: "Yo mientras vería la tele recién literal". Asimismo, los usuarios señalaron en la misma plataforma que la presentación de la humorista chilena fue mejor que la de Harris y, según recogen diversos medios, le pidieron perdón por no valorarla en su momento. En ese sentido, Dueñas compartió otro mensaje que generó mayor repercusión: "Disculpas aceptadas", escribió junto a un emoji de corazón.

El comediante Daniel Fica, más conocido como Bombo Fica, también abordó el polémico show de Harris. En el programa "Primer Plano" de Chilevisión, expresó que "fue una pena" lo sucedido con el artista internacional en su debut en el Festival de Viña y también indicó que "nadie le desea esto a un comediante". "Creo que él (Harris) es una víctima. Él no es responsable de lo que le pasó en Viña, porque seguramente le contaron un cuento muy lindo y él lo compró. Pero la realidad del humor en Viña es dura. O sea, hay compatriotas nuestros que fueron tratados sin piedad, que ni siquiera les dieron la oportunidad", sostuvo Bombo Fica.

Y luego sumó: "Si te están pagando tienes que presentar un espectáculo que sea ad hoc a lo que la gente quiere y ¿qué es lo que la gente quiere ver en su casa y en Viña? Tiene que ser transversal. Tiene que haber un equilibrio para que todo el mundo lo pueda disfrutar porque si no es así se transforma en esto. Yo lo siento por él, porque creo que él es víctima, los responsables son los que deciden traerlo", añadió. En relación al motivo de su fracaso, Bombo Fica aseguró que se debió a que su relato "es ajeno, que él trae de afuera y nosotros queremos escuchar nuestras propias vivencias. Lo que hacemos los comediantes tiene que ver con la realidad nuestra, chilena". El comediante Iván Arenas también se sumó a los comentarios.

Por su parte, Sergio Marabolí, crítico de televisión, director de La Hora y Editor General de "Only Fama" de Mega, indicó que la rutina de Harris "finalmente fue una crónica de la muerte denunciada. Todo el tiempo se pensó en que el tema George Harris iba a terminar siendo politizado. Llegó con esa impronta al escenario, con una rutina mala, fome, que no se adaptó al chilenismo".

"Creo que eso es importante para un humorista internacional, adaptarse al chilenismo, tratar de ser cercano con la gente de otro país. Él no lo hizo". Y luego estableció: "Creo que desafiar al público, sobre todo a un público que no es público, que se llama 'Monstruo' de Viña del Mar, fue peor. Creo que cuando una persona es un humorista, se cree más de lo que es, inmediatamente genera el anticuerpo que finalmente se transformó la Quinta Vergara". El periodista de espectáculos de "Zona de estrellas", Manuel González, también se refirió a la rutina del venezolano y dijo que no duda "del talento o la capacidad de George Harris, pero no es para este evento". "Debe ser frustrante intuir de antemano hay negatividad en tu contra. Ahí, la habilidad del comediante en dar vuelta a la situación. Lo de 'si no te gusta, váyase a comprar una empanada y levantarse una venezolana', feo, muy feo! Ni mentar: 'jalarse el muñeco', absolutamente fuera de lugar y que tira por la borda los 15 años de trayectoria, incluyendo llenar el Movistar". "Esas rutinas largas, lentas, costumbristas, seguramente tienen su público. Pero estás en Chile, Viña del Mar. Público en principio chileno y suma al resto del mundo. No saber dónde ibas a caer parado, fallo del humorista. Convocarlo, sabiendo no iba a encajar con la idiosincrasia del país, el negocio de la producción del festival, con peak 39 puntos. La historia se cuenta sola!", añadió.