Jovenel Moïse anunció que las familias empezarán a recibir ayuda a principios de esta semana

Patria Urbaez

Puerto Príncipe

Presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, habló a la nación para dar a conocer la ayuda que dará el Gobierno a los trabajadores de fábricas, la cual empezará a llegar a principio de semana a través de cheques.

“Traemos buenas noticias. Estoy anunciando que hay personas en 4 departamentos que reciben dinero a principios de esta semana“, publicó el gobernador en su cuenta de twitter.

Agregó que el estado tomó la decisión de ayudar a los trabajadores de fábrica, con la donación de más de 200 millones de gourdes para apoyar al sector subcontratado, a los que 54,188 trabajadores en todos los parques industriales tienen acceso con una cuota salarial por 15 días.

Moise dijo que está consciente de que el dinero prometido para ayudar a aproximadamente un millón y medio de familias aún no ha empezado a llegar, pero dijo que están trabajando para que ese “dinero llegue a su bolsillo directamente“.

Indicó que para él no es un placer ver todas las actividades en el país paralizadas, que no haya turismo, que los hoteles, restaurantes y centros de diversión estén cerrados, pero recordó que se necesita de la ayuda de todos para contraatacar el virus.

“Quiero recordar a todos que el Coronavirus no conoce la raza, no sabe el color, no conoce el país, no conoce la clase social, no conoce a los niños, no conoce a los adultos. Se necesita a todos. Y es por eso que todos tienen que trabajar de la mano para atacar, atrapar, para evitar daños a nuestra casa“, indicó el gobernante.

Moise terminó su discurso con un mensaje de aliento, recordando a los ciudadanos que “a lo largo de la historia de la humanidad, el pueblo haitiano es un gran pueblo, un pueblo que puede ayudar a otros que necesitan ayuda, un pueblo que siempre está abierto a recibir a todos los demás pueblos“.