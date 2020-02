Presidente Ecuador dice que mujeres denuncian "acoso" cuando el hombre es feo

EFE

Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, expuso este viernes su interpretación del "acoso sexual" y dijo que las mujeres solo lo denuncian cuando el hombre es "feo", porque cuando es "persona bien presentada" no piensan en que sea un abuso.



"Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso", dijo el presidente durante un acto público en Guayaquil con inversionistas y financieros a los que exponía su política de expansión económica.



Y agregó que, aunque "está bien que lo hagan (que denuncien)", dijo ver que "a veces, en el acoso, se ensañan con aquellas personas feas".



"Es decir que el acoso es cuando viene de una persona fea. Pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso", manifestó el presidente.



Y refiriéndose a sí mismo, bromeó con que "en el caso de su edad", 66 años, "ya no sería acoso sino ocaso sexual".



El video con sus declaraciones, además de viralizarse en redes, generó todo tipo de reacciones, sobre todo aquellas que increpaban al mandatario por su opinión.



Moreno, para aplacar la avalancha de críticas, colgó en su cuenta de Twitter unas disculpas y remarcó su rechazo a toda forma de violencia contra la mujer.



"En mi comentario sobre el acoso, no pretendí minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos. Me disculpo si se entendió así. ¡Rechazo la violencia contra la mujer en todas sus formas!", escribió el mandatario.



Un breve video con las polémicas declaraciones del mandatario, de apenas 36 segundos, ha sido difundido por redes sociales poco después de que la Secretaria de Comunicación difundiera una nota de prensa sobre su participación en el encuentro sobre inversión, al que asistieron cientos de personas, entre ellas numerosas mujeres.



El mandatario habló en el foro "Ecuador: Destino confiable de inversiones", en la Universidad Espíritu Santo, en Samborondón, cerca de Guayaquil.



Además de asuntos económicos, en su alocución Moreno habló de múltiples temas hasta llegar al del acoso y señalar que en su país se trata de una "pandemia".