Una candidata demócrata a la Casa Blanca hace pausa para ir a ejercicios militares en Asia

AFP

Washington

La aspirante demócrata a la Casa Blanca Tulsi Gabbard, una reservista del Ejército estadounidense, anunció el lunes que detiene su campaña para participar en ejercicios militares en Indonesia durante dos semanas, un raro interludio entre los contendientes presidenciales.

"Me voy de la campaña durante quince días para ponerme el uniforme militar y participar en una misión conjunta de entrenamiento en Indonesia", dijo la joven integrante de la Cámara de Representantes a la cadena CBS.

"Me encanta poder servir a nuestro país de muchas maneras diferentes, incluso como militar", aseguró esta comandante de la Guardia Nacional de Hawái, que tiene en torno al 1% de las intenciones de voto en las primarias demócratas.

"Entonces, cuando algunas personas me dicen 'realmente no es un buen momento para abandonar la campaña, ¿no podrías escapar de ello?'. Bueno, ese no es el tema. No estoy pensando en el impacto que ello tendría en mi campaña, y no puedo esperar para cumplir con mi deber y responsabilidad ", agregó.

Gabbard, primera parlamentaria de origen samoano y primera en profesar la religión hindú en entrar en a la Cámara de Representantes, en 2013, ya se había ofrecido como voluntaria para servir en Irak durante un año entre 2004 y 2005.