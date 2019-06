Jefe de Comando Sur advierte sobre influencia de China

EFE

Buenos Aires

El comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU., el almirante Craig Faller, alertó ayer lunes en Buenos Aires de los esfuerzos de China para introducirse en todos los “niveles del poder para ganar influencia y acceso” en los países de América Latina y el Caribe.

Faller, que a finales del año pasado asumió el mando de la división del Ejército estadounidense responsable de las operaciones en esta región, advirtió al personal militar y diplomático de la Embajada de EE.UU. en Argentina de la creciente influencia china. “La mayor sorpresa que me he llevado (desde que asumí el mando) es el grado en el que China trabaja a todos los niveles del poder para ganar influencia y acceso en Latinoamérica y el Caribe”, señaló Faller. El almirante subrayó que, a diferencia de China, Argentina es un país que sigue las leyes, al igual que, según dijo, hace EE.UU., aunque no siempre sea “perfecto”.

Faller citó a modo de ejemplo el caso de la empresa de telecomunicaciones china Huawei, a la que el Gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto sanciones por presuntamente colaborar con Pekín en labores de espionaje, algo que ha sido negado tanto por la compañía como por el Gobierno chino.