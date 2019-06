Rescatan en mina de Chile a un obrero vivo, otro muerto, y buscan al tercero

EFE

Santiago de Chile

De los tres obreros bolivianos atrapados en el interior de la mina San José en el norte de Chile, uno fue rescatado con vida, otro falleció y el tercero continúa desaparecido, confirmó esta sábado el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica a través de su cuenta oficial de Twitter.



Los tres trabajadores estaban atrapados a 70 metros de profundidad desde las 23.00 GMT del jueves y apenas podían comunicarse con los rescatistas a través de golpes desde uno y otro lado de la zona donde ocurrió un derrumbe que bloqueó la salida.



"Luego de 37 horas de intenso trabajo, se confirma rescate de uno de los mineros atrapados en la Mina Directorio 8 de #Tocopilla. Lamentablemente uno de los 3 mineros está fallecido y un tercero aún sigue desaparecido. No bajaremos los brazos hasta encontrarlo", afirmó el ministro.



El operario boliviano que fue rescatado vivo es Leonardo Condori, de 57 años, según destacó el propio ministro en la salida de la mina, ubicada cerca de la ciudad de Tocopilla, en la norteña región de Antofagasta.



"Los equipos conformados para el rescate han encontrado a uno de los mineros, que está en buenas condiciones físicas. Acaba de ser traslado al hospital. Es don Leonardo Condori", indicó Prokurica.



Asimismo, el titular de la cartera de Minería dijo que no se conoce aún cuál de los otros dos operarios bolivianos atrapados, Salomón Veizaga Delgadillo, de 45, y Lenin Veizaga Soto, de 19, es el fallecido y cuál el desaparecido.



Pese a ello, confirmó que los esfuerzos por encontrar al tercero de ellos no cesarán y las labores de búsqueda continuarán hasta que se ubique a esa persona.



En cuanto al rescate, Prokurica afirmó que "hubo un trabajo muy importante" a lo largo de la noche para poder destrabar la zona del derrumbe y que una vez abierto el paso, Condori pudo salir por sus propios medios.



El rescatado fue trasladado al hospital, donde las autoridades esperan que pueda ofrecer información sobre el paradero del desaparecido y explicar las circunstancias de la muerte del operario encontrado fallecido junto a él.



Por su parte, el intendente de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, confirmó que el foco del trabajo está ahora puesto en poder retirar "con dignidad y mucho respecto" el cuerpo sin vida del obrero boliviano fallecido y seguir la búsqueda con el último desaparecido.



Asimismo, constató que se ha entregado ayuda profesional a las familias de estos.



Los operarios habían entrado en la mina tres horas antes del suceso para efectuar trabajos de reparación de ductos de ventilación, explicó a los periodistas el capitán de Carabineros de Chile David Cortés.



Sin embargo, hasta la media noche del jueves (00.04 GMT del viernes) los servicios de rescate no pudieron contactar con ellos y desde la única comunicación había sido es a través de golpes desde uno y otro lado del derrumbe, hasta conseguir retirar parte del derrumbe en la madrugada de este sábado.



Durante este viernes, el presidente de Bolivia, Evo Morales, envió una comisión a Chile para coordinar con el Gobierno del país austral las acciones para el rescate de los tres obreros bolivianos.



El ministro de Minería chileno ya dialogó con ellos para informarles sobre el avance de las operaciones, según informó el propio Prokurica a través de las redes sociales.