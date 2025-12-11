Medio Ambiente: coloración verde del agua en la presa de Hatillo se debe a floración de algas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Viceministerio de Gestión Ambiental y su Dirección de Calidad Ambiental, informó que la coloración verde observada recientemente en la presa de Hatillo se debe a una floración de algas, según el levantamiento técnico realizado por sus especialistas junto a personal del Parque Nacional Aniana Vargas.

La investigación se inició tras una denuncia recibida en redes sociales, donde comunitarios reportaron cambios inusuales en el agua del embalse. Durante la inspección, los técnicos confirmaron la presencia de algas verde-azules (cianobacterias) del género Microcystis, un organismo que suele proliferar en climas cálidos y en cuerpos de agua dulce con alta carga de nutrientes.

Las floraciones, también conocidas como blooms, son procesos que se caracterizan por el incremento sostenido de plantas acuáticas y microalgas. Ocurren cuando existe un exceso de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, lo que provoca un crecimiento acelerado de estos organismos y genera un desequilibrio en el ecosistema.

Estas condiciones pueden causar cambios en el color del agua, malos olores, reducción del oxígeno y, en algunos casos, la producción de toxinas.

La institución explicó que las floraciones de algas son fenómenos comunes en lagos tropicales y que, en el caso de Hatillo, suelen presentarse durante la sequía estacional. Este año, la ausencia de crecidas del río Yuna ha reducido el movimiento natural del agua, lo que impide el arrastre de la biomasa acumulada y favorece su concentración en el embalse.

El estudio de Medio Ambiente incluyó mediciones de calidad de agua, análisis microscópicos y entrevistas con guardaparques. Los resultados mostraron niveles elevados de clorofila-a —un indicador de la cantidad de algas— y coincidieron con el comportamiento observado en las últimas semanas.

La institución señaló que se mantiene a la espera de los análisis finales sobre nutrientes y otros parámetros para completar el diagnóstico, además de que se está ampliando el radio de acción e incluyendo a la hidroeléctrica Pinalito, ubicada aguas arriba de la presa de Hatillo.