El Jardín Botánico Nacional cumple hoy ‘48 años de historia en la conservación de las plantas’

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) arriba hoy a su 48 aniversario reivindicando por todo lo alto el propósito que motivó su creación: el estudio de la flora de La Española.

Para lograrlo, el parque urbano de unos 2 millones de metros cuadrados inaugurado el 15 de agosto de 1976 se ha sostenido en los cuatro ejes que definen su misión y compromiso: investigación, conservación, educación y recreación.

¿Cómo lo ven los usuarios grandes y pequeños que visitan sus espacios, los caminantes que se ejercitan en sus senderos, los científicos que aportan a las investigaciones, los biólogos dominicanos y los servidores que con su trabajo diario hacen del jardín el parque favorito de los capitaleños y una referencia científica en la región?

En esta fecha especial, ellos comparten sus impresiones con Listín Diario.

Pabellón de helechos del JBN, remozado en 2023 con el apoyo de la Fundación Leó Jimenes.© Yaniris López

Sixto J. Incháustegui, biólogo e investigador dominicano

“La vida sobre nuestro planeta depende en su totalidad de la diversidad biológica que lo habita y de los servicios ecosistémicos que nos ofrecen. Para gestionarla adecuadamente, y utilizarla de manera sostenible, es esencial conocerla, más aún en países insulares.

“La función más importante del Jardín Botánico Nacional, y la menos conocida, es la de investigación. Explorar todos los rincones del país, colectar muestras para su estudio a ser conservadas en el herbario nacional, o en el banco de semillas, y dar a conocer los resultados de esto, es la función primaria y más importante.

“El Jardín Botánico continúa haciendo esta increíble labor de manera casi callada y silenciosa. Es muy importante que la sociedad lo reconozca y lo apoye. ¡Feliz aniversario!”

Jardín japonés del JBN, diseñado por el maestro Mamoru Matsunaga.© Yaniris López

Ángel Silvio Crispín, jardinero, servidor del JBN durante 30 años.

“Me gusta todo del Jardín Botánico, trabajo aquí desde 1994. Me gusta el aire, las plantas, las flores y el ambiente de trabajo. Me gusta mucho trabajar con las plantas, sembrarlas y preparar el abono orgánico”.

Hogar ANDREA MATOS, ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, SERVIDORA DEL JBN POR 32 AÑOS “El Jardín Botánico Nacional ha sido mi hogar por más de 30 años. Agradezco la oportunidad brindada de permitirme estudiar, trabajar y desarrollar mis conocimientos en la institución hasta escalar a diversas posiciones. En el Jardín somos una familia, por eso tengo tantos años allí, por su ambiente laboral, la naturaleza misma del entorno”.

Pilar de Jesús Suárez, miembro del Club de Caminantes durante 15 años.

“La caminata es salud y fomenta la amistad, y hacerlo en contacto con el medioambiente, con los árboles, es algo que refresca nuestra mente y espíritu. Tengo 15 años caminando en este espacio porque me da la mayor seguridad y me ofrece menos contaminación que cualquier otro lugar, ya que este Jardín Botánico es uno de los mejores del mundo”.

La institución en un referente de la investigación botánica en el Caribe.© Yaniris López

Manuel Antonio Rincón, operador de máquinas y herramientas, servidor del JBN durante 31 años.

“Tengo 31 años en la institución, me siento familiarizado con este lugar, es un centro de enseñanza para el que quiere aprender, llegué sin saber nada y hoy en día soy un referente del trabajo que se realiza en la vegetación del Jardín Botánico Nacional”.

Eduardo e Iham Medrano: 12 y 06 años de edad

“Venimos al Jardín desde muy pequeños y participamos en los campamentos organizados aquí. La verdad es que nos gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, montarnos en el tren, disfrutar de los espacios verdes y ver los patitos en el Jardín Japonés”.

Julio César Arias, seguridad civil, servidor del JBN durante 20 años.

Rosa de Bayahíbe en flor, en la entrada del JBN, al inicio de la explanada principal.© Yaniris López

“Para mí es un deleite trabajar en esta institución. Me gusta dar un buen servicio y quizás por eso me he ganado el aprecio de la gente, ya que muchos vienen y si no me ven preguntan por mí. Aprecio al jardín y he aprendido a valorar más las plantas y la naturaleza”.

Aportes a la educación superior Tamara Morelo, docente de Botánica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) “Desde la década de los 70, fecha en la que se fundaron el JBN de Santo Domingo y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), se ha mantenido una estrecha relación entre ambas instituciones, fomentando las funciones de docencia y capacitación de la generación de relevo, investigación y desarrollo, difusión de la cultura científica y actividades de extensión con la comunidad.



“En este sentido, el JBN colabora constantemente con esta casa de estudios universitarios al participar en las actividades docentes y la realización de prácticas de laboratorio y de campo para los estudiantes de las carreras con un perfil biológico, como las licenciaturas en Biotecnología y Educación orientada la Biología.



“El aporte brindado por los Departamentos de Horticultura, Botánica y Educación Ambiental a través del Herbario Nacional, Banco de Semillas, Laboratorio de Cultivo In Vitro, entre otros, ha sido muy significativo al ofrecer un entorno ideal para el aprendizaje práctico al convertirse en laboratorios vivientes donde los estudiantes pueden aplicar los conocimientos teóricos en observaciones directas y experimentación.



“En cuanto a la función de investigación y desarrollo, el JBN siempre ha estado dispuesto a apoyar e impulsar los proyectos de investigación multidisciplinarios, tanto de los estudiantes de grado como del personal docente y de investigación del Intec en el campo de la diversidad vegetal y la conservación de especies. Este apoyo se traduce en asesorías científicas, donación de material vegetal, disponibilidad de espacios y laboratorios, participación en eventos científicos y proyectos de investigación. De esta manera, facilitan el intercambio de información y recursos entre la universidad y otras instituciones, ampliando el alcance y el impacto de las investigaciones universitarias en el campo de la botánica y la biología en general.



“Esta simbiosis también beneficia la difusión del nuevo conocimiento científico a la comunidad académica y al público en general, ya que el Intec utiliza esta plataforma para involucrar a las personas de la sociedad en proyectos de ciencia promoviendo la cultura científica y generando conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad.



“Para finalizar, no se puede culminar este párrafo sin destacar la disposición y amabilidad de todo el equipo del JBN en la atención al usuario, quienes, desinteresadamente y con el mejor esmero posible, buscan satisfacer las necesidades de todo tipo de usuario y brindar un servicio ejemplar. ¡Felicitaciones por su aniversario!”

Agenda por el aniversario

Para celebrar los 48 años de su fundación, el Jardín Botánico Nacional (JBN) ha programado una agenda que incluye una misa de acción de gracias hoy jueves 15 de agosto. Por este motivo, el jardín estará cerrado hasta el mediodía.

El próximo domingo 18 la entrada es gratis, excepto el paseo en tren. Y alerta: el lunes 19 tendrá lugar una jornada de limpieza y por tanto cerrará al público todo el día. El jueves 22 de agosto el JBN invita a la conferencia magistral “48 años de historia en la conservación de las plantas”. Es abierta al público.

Sendero Educativo Taíno, en el JBN.© Yaniris López

El viernes 23 está dedicado a los hijos de los colaboradores del parque con la celebración del campamento “El guanito”.

Y el 30 de agosto cierran de nuevo al público todo el día, pues realizarán una actividad de integración para los servidores de la institución.