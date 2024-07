Embrapa y el gran aporte de Brasil a la seguridad alimentaria dominicana

Es uno de los grandes logros que enarbola la gestión de Patricia Villegas de Jorge al frente de la Embajada de República Dominicana en Brasil.

Bajo su coordinación, y luego de tres años de diálogos e intercambios, el país dio inicio el pasado mes de junio al hub con la mundialmente reconocida Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), entidad pública vinculada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil.

“Son los grandes científicos de la agricultura que hacen que Brasil coma tanto y que produzca para 900 millones de personas, se autoabastezca y no tenga que comprarle nada a nadie”, explicó Villegas en el Encuentro Verde de LISTÍN DIARIO.

¿El objetivo del acuerdo de cooperación? Aprovechar los conocimientos y la pujanza de Brasil en investigación y tecnología para mejorar la producción agropecuaria local y con ello garantizar la seguridad alimentaria dominicana.

Patricia Villegas de Jorge en el Encuentro Verde de Listín Diario, un dialogo mensual que coordina la bióloga dominicana Yvonne Arias.RAÚL ASENCIO

Villegas sostiene que, con este acuerdo de cooperación bilateral, técnicos, agricultores y especialistas dominicanos se beneficiarán de capacitación en ganadería bovina y ovina; agronegocios, producción de leche, carnes y derivados lácteos; de la producción de frutales, café, cacao y otros productos.

Esta transferencia de conocimientos permitirá que “nuestros técnicos del Ministerio de Agricultura y demás agricultores tengan acceso a miles de aulas de capacitación digital para mejorar el campo dominicano”.

“Buscamos con ello lo siguiente: mejorar la agricultura frente a los cambios climáticos, aprovechar mejor el suelo sin dañarlo y por tanto no causar daños al medio ambiente; mejorar la producción en menos terreno y mejorar la calidad de nuestros alimentos para garantizar la sostenibilidad agroalimentaria en un futuro cercano frente a los problemas del cambio climático, que están acosando directamente a la agricultura”.

GENERAR CONOCIMIENTOS

El hub se sostiene en tres columnas, indica Villegas. La primera, el acceso a conocimientos puntuales como, por ejemplo, cómo manejar el hongo del ganado, cultivar el arroz con menos agua o sacar mayor productividad a las semillas.

La capacitación se enfoca en temas puntuales como, por ejemplo, aprovechar mejor el suelo sin dañarlo.istock

La segunda es la interacción virtual con los técnicos y científicos de Embrapa, no importa el lugar de Brasil donde se encuentren, con los técnicos locales: “¿qué no entienden?, ¿cómo enfocarse para que puedan, por ejemplo, mejorar la genética del ganado cebú?, ¿cómo hacer que el pasto gaste menos agua para no afectar los ríos pero igualmente alimentar mejor a las vacas?”

Brasil es el mayor exportador de carne del mundo.

La tercera columna es una etapa presencial en la que los expertos, científicos y técnicos brasileños vendrán a ver in situ si lo aprendido virtualmente realmente funcionó.

“Ese equipo de técnicos y científicos son de los mejores del mundo, porque Embrapa es la empresa más cotizada del mundo en materia agrícola. Ya abrimos el hub digital y ya esos muchachos se están capacitando”, expresa Villegas.

La mayoría de los cursos están en español, pues República Dominicana es el único país del Caribe que tiene acceso a este hub, comenta la abogada con maestría en Derecho Comercial y Legislación Económica.

“Es la mayor cooperación que Brasil va a hacer a los dominicanos: garantizar que podamos comer”.

Canalizando alianzas a favor de RD

Esta colaboración se suma a otros grandes acuerdos entre los dos países desde que Villegas asumiera como embajadora en enero de 2021, siendo la primera mujer en ocupar esta función en los 113 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Brasil tiene dos fuertes, agricultura y medio ambiente. En medio ambiente voy logrando cosas poco a poco -dice Villegas de Jorge-. En agricultura, he caminado tres años de la mano del ministro de Agricultura, Limber Cruz, hasta lograr lo que el presidente Abinader me pidió justo antes de irme como jefe de misión, que era abrir este hub con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa)”.

El acuerdo contempla establecer una oficina de Embrapa en República Dominicana.