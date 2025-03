Premios Soberano: Manny Cruz y Aramis Camilo ganan Colaboración de año por "El motor"

Los merengueros Manny Cruz y Aramis Camilo ganaron el soberano a Colaboraciòn del año por su tema “El motor”.

El premio le fue entregado a Manny Cruz en la alfombra de Premios Soberano. El artista estuvo acompañado de su esposa, la bailarina Yeri Peguero.

“Esta canción El motro junto a Aramis Camilo, 42 años después llegó a los corazones de esta nueva generación y de verdad que me llega de mucha satisfacción”, dijo Manny.

Yamiris Taveras, miembro de Acroarte, fue la encargada de entregarle la estatuilla al merenguero.

Manny y Aramis competían en esa categoría con Este, de El Alfa y Nfasis; Fui Fuá Remix, de Crazy Design y Felix Cumbé; No Me Importa, de Dj Adoni y J. One y Que Linda,de Lomie, Donaty y Papera.