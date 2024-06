Patricia Villegas de Jorge y su compromiso con el medio ambiente desde la Embajada de RD en Brasil

En enero de 2021, Patricia Villegas de Jorge hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la embajada de República Dominicana en la República Federativa de Brasil.

Aunque ambos países mantienen una relación diplomática desde hace 113 años, se estrenaba una jefa de misión en la mayor economía de Latinoamérica, el país con el mayor bosque tropical, la mayor biodiversidad y el mayor sistema fluvial del mundo.

Era también la primera vez que Patricia, abogada y teóloga con maestría en Derecho Comercial y Legislación Económica, aceptaba un puesto en el Estado dominicano.

Cuatro meses después de su nombramiento, se conocía su primer logro al frente de la embajada: los dominicanos ya no necesitan visa para viajar a Brasil por turismo o negocios.

¿Cómo explica la obtención de resultados tan importantes en tan corto tiempo?

Sencillo, contó la diplomática en el Encuentro Verde de LISTÍN DIARIO: Patricia se declara una mujer de resultados.

Ante cualquier proyecto que le encomiendan o que se propone lograr a favor del país se pregunta ¿qué hay que hacer?, ¿qué se necesita para lograrlo? Y concentra todos los esfuerzos en conseguirlo.

Ha ocurrido así con el tema ambiental.

“Yo fui con misiones muy particulares y que están muy ligadas al medio ambiente, aunque curiosamente lo fui descubriendo después”, comenta Patricia.

Yvonne Arias, coordinadora del Encuentro Verde; Patricia Villegas de Jorge y María Alicia Urbaneja, directora ambiental de la Fundación Propagás.RAÚL ASENCIO

Casada por 33 años con el fenecido ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera (1966 -2022), de él “heredó” el interés y ese vínculo con los temas ambientales y por eso su nombre siempre estará presente cuando habla de los logros alcanzados hasta el momento.

“Cuando volvía al país para misiones de cooperación bilateral, los fines de semana me iba con él a sus misiones medioambientales y sus aventuras problemáticas. Me fui dando cuenta de que muchas cosas que nosotros necesitamos como país yo las tenía a la mano en Brasil. Si no hubiera tenido esa oportunidad de conocer más profundamente el tema medio ambiental, quizá no hubiera buscado cooperación”, admite.

COMIENZA LA AYUDA

¿Por qué iniciar los proyectos ambientales apoyando a los bomberos forestales?

Se decidió tras una visita que hiciera Patricia a la sierra de Bahoruco en momentos en que ocurría un incendio forestal.

“Me impactó la poca tecnología -no capacidad-, el poco personal y la poca instrumentación que teníamos para combatir un fuego forestal. Yo a esos muchachos los vi como a unos héroes y Orlando así lo consideró. Les llamaban los niños mimados del ministro”.

Patricia, que como cuenta a Listín Diario mantenía una relación muy cercana con los Bomberos Militares de Brasilia, Distrito Federal de Brasil, le planteó al ministro Orlando la posibilidad de que estos entrenaran a los bomberos locales.

“Entonces vino la primera misión de los Bomberos Militares del Distrito Federal, y la Policía Militar del Distrito Federal, a hacer un doble levantamiento: los bomberos militares para ver cómo estaban los bomberos forestales y estructurales del país, y la Policía Militar para colaborar con la reforma y transformación de la Policía Nacional, a solicitud del presidente Luis Abinader a mi persona”.

Explica que se hizo una cooperación bilateral de dos cuerpos castrenses porque los bomberos de Brasil son militares.

Orlando Jorge recibió a la primera misión, incluyendo al coronel Medio Ambiental de la Policía Militar, quien se puso a las órdenes del ministro.

Los visitantes conocieron las áreas protegidas. Al regresar a Brasil y concluir los resultados del estudio realizado aquí, “sobre las fortalezas y carencias nuestras, comentaron que República Dominicana se encuentra como estaba Brasil hace 20 años”, indica Villegas.

María Alicia Urbaneja, Patricia Villegas de Jorge e Yvonne Arias.RAÚL ASENCIO

Aquí, el Ministerio de Medio Ambiente uniformó a los bomberos forestales, mejoró sus incentivos y preparó la primera misión dominicana que viajaría a Brasilia a recibir capacitación.

El viaje partió 20 días después del fallecimiento de Orlando Jorge.

“Dejó sus pasajes comprados, tenía todo resuelto”, recuerda Patricia.

Durante 15 días, los bomberos forestales del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y los bomberos estructurales del Distrito Nacional recibieron capacitación con el cuerpo de Bomberos Militares del Distrito Federal de Brasil.

“Retornaron completamente militarizados. Fue muy bonito ver su llegada y luego ver su transformación en tan poco tiempo”, sostiene Patricia.

MÁS INTERCAMBIOS Y CONOCIMIENTO

Una segunda misión solicitada por el general Minoru Matsunaga, director de la Policía Turística (Politur), regresó a República Dominicana para capacitar a los policías turísticos en materia de auxilio y rescate de turistas.

“Fue bien fuerte el entrenamiento. Y ahí hicimos también un acuerdo para ayudar al Ministerio de Turismo de Brasil, porque ellos reciben menos turistas que nosotros”, sigue Villegas.

A mediados de este mes de junio, una tercera misión de los bomberos militares del Distrito Federal se encontraba en República Dominicana aportando capacitación en manejo de drones, búsqueda y rescate en montañas y auxilio en áreas remotas.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Para Villegas, la educación es fundamental para entender los temas ambientales y valorar los recursos naturales.

En mayo de 2023, para honrar el primer año de la partida de Orlando Jorge, la Embajada impartió el seminario virtual “Medio ambiente, recursos naturales, presente y futuro de las generaciones, desde la experiencia de Brasil”.



Con la participación del coronel uruguayo residente en Brasil y experto en medio ambiente y áreas protegidas Marcelo Daniel Segalerba; la directora de Educación y Divulgación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana, Andrea Taveras; el director de la Policía Militar Ambiental del Distrito Federal de Brasil, Fabio Pereira; y el director del proyecto de transición energética, Clemens Findeisen, el seminario reunió a más de 20,000 niños y jóvenes.



El Instituto Cervantes de Brasil prestó sus instalaciones y tecnología para el encuentro digital.



EL PREMIO A ORLANDO JORGE, IN MEMORIAM

Patricia pensaba cerrar el capítulo ambiental con la celebración del seminario virtual. Quería enfocarse en otros proyectos de integración económica, por ejemplo, temas vinculados al Mercosur.

Pero no fue posible.

Conocer experiencias de guardaparques del Amazonas, ver cómo se entrenan y sentir tristeza por desear las mismas oportunidades para los guardaparques dominicanos mantuvieron vigente el tema.

Así que para conmemorar el segundo año de la partida de Orlando y honrar su memoria, la familia Jorge Villegas creó el premio ambiental “El cambio climático no conoce fronteras 2024”, dirigido a egresados del Instituto Técnico de Estudios Superiores en Medio Ambiente y Recursos Naturales (Itesmarena).

El premio permitiría al ganador viajar a Manaus, capital del estado de Amazonas, y vivir una experiencia ambiental en el pulmón del mundo.

Con la asistencia del presidente Luis Abinader, el premio fue entregado el pasado 6 de junio a Roberto Luis Gómez Santana por su ensayo “Mitigación y adaptación: los dos caminos del cambio climático”.

El premio se sustenta en tres pilares, explica Villegas.

“La idea es que podamos posteriormente lograr capacitación técnica con el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, pues Orlando firmó una carta de intención con él. Y un segundo objetivo es promover la educación medio ambiental, que es vital. Creo que Brasil puede ser un ente auxiliador para orientar porque no tenemos que decir que tiene el mayor bosque tropical del mundo, con la mayor biodiversidad del mundo y con el mayor sistema fluvial del mundo”.

Patricia dice que no es posible que República Dominicana haya tardado tanto en pedir ayuda a Brasil en temas ambientales.

“El tercer pilar es la creación de políticas públicas más efectivas, considerando modelos más complejos que puedan ayudar a identificar si nuestras políticas públicas medio ambientales están siendo bien aplicadas; si están siendo bien dirigidas…”.