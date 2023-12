Doscientas plántulas de tres orquídeas amenazadas, cultivadas in vitro por un equipo del Jardín Botánico Nacional (JBN), encontraron en la reserva privada del parque fotovoltaico Montecristi Solar un hogar permanente.

Ejemplares de Cacatica (Tolumnia henekenii, exclusiva de República Dominicana), angelito blanco (Tolumnia variegata, endémica del Caribe) y brutonia (Broughtonia domingensis, nativa) fueron introducidas el pasado jueves 14 de diciembre como parte del proyecto “Mil orquídeas para el bosque seco”.

Este proyecto contempla la introducción en lugares potenciales para su conservación de estas tres especies y de las orquídeas Psychilis vernicosa y Psychilis truncata (endémicas de República Dominicana), con ejemplares logrados mediante cultivo in vitro por la institución dedicada al estudio y conservación de la flora dominicana.

Es la primera vez que se introduce una cantidad tan grande de plántulas conseguidas mediante propagación asistida en una zona dedicada a la conservación, dijo el director del JBN, Pedro Suárez, al dar inicio a la jornada.

“En esta reserva estarán vigiladas, cuidadas y resguardadas por el personal que trabaja aquí”, comentó Suárez.

El director del JBN, Pedro Suárez, y Basilio Peña, de Montecristi Solar, durante la jornada de introducción de orquídeas en la reserva privada.YANIRIS LÓPEZ

El parque solar destinó un espacio de 400 tareas para conservar las especies del bosque seco característico de la zona.

Como parte del compromiso asumido por el JBN en la gestión de la reserva, también fueron plantados 50 ejemplares de guatapanal, olivo y guayacán.

“El JBN está trabajando intensamente en la reproducción de estas especies con el objetivo de salvarlas, aumentar su número de poblaciones en su área natural y bajar el nivel de peligro”, explicó Suárez durante la presentación del proyecto, dos días antes, en el auditorio del Jardín.

El objetivo del proyecto es aumentar el número de individuos y la población de estas orquídeas endémicas y naticas en peligro de extinción.YANIRIS LÓPEZ

El año pasado, también en Montecristi, fueron introducidas en la reserva científica Villa Elisa parte de las 300 cacaticas producidas por primera vez a través de cultivo in vitro por el JBN.

Un aporte a la biodiversidad

En el último año, el JBN ha logrado reproducir in vitro mil ejemplares de Broughtonia domingensis, Tolumnia variegata, Psychilis truncata y Psychilis vernicosa. De estas, 200 fueron introducidas en la reserva de Montecristi Solar.

El equipo del departamento de Horticultura del JBN que lidera el proceso de cultivo in vitro e introducción de estas orquídeas está integrado por Yuraisy Rodríguez, Zoilo Richardson, Victoria Vásquez y Francis Claritza Grullón, así como Betzaida Cabrera, del departamento de Botánica.

“Se usó la misma metodología, los mismos medios y el mismo esfuerzo que permitió en 2022 la reproducción in vitro de la cacatica. Y para el próximo año vienen más plantas, como la tetramica (Tetramicra canaliculata)”, compartió Rodríguez con Listín Diario.

Es la segunda reintroducción de orquídeas que hace el JBN en lugares potenciales para su conservación. El año pasado fueron introducidas cacaticas en la reserva científica Villa Elisa.YANIRIS LÓPEZ

La agrónoma y técnico en cultivo in vitro explica lo que significa para la biodiversidad dominicana reproducir orquídeas nativas y endémicas en peligro y llevarlas al campo.

“Es un gran logro porque si con el trabajo de cultivo in vitro logramos aumentar la densidad poblacional, ayudamos a evitar la extinción de estas especies a través de la conservación ex situ, porque no se colocan en las áreas protegidas donde originalmente estaban estas especies”.

Según la institución, “se trata de una de las pocas iniciativas tomadas en el país a favor de la supervivencia y conservación de las orquídeas autóctonas en el tiempo”, sobre todo considerando que todas las especies de la familia Orchidaceae se encuentran bajo algún grado de amenaza.

Otros espacios. Las plántulas reproducidas in vitro este año serán también introducidas en el refugio de vida silvestre El Cañón del Río Gurabo, en la reserva científica Villa Elisa y en la colección viva del jardín.

El JBN trabaja en la propagación In vitro como estrategia para la conservación de orquídeas.YANIRIS LÓPEZ

De acuerdo con el JBN, se han elegido con este propósito áreas protegidas, reservas privadas y jardines botánicos “que se encuentren dentro del rango natural de distribución de las especies propagadas”.