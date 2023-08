Proponen un pacto social y político por el desarrollo sostenible en la Frontera

En marzo de este 2023, las organizaciones y comunitarios que participaron en el “Primer foro sobre desarrollo sostenible de la zona fronteriza sur”, organizado por la Fundación Frontera Sur y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba), concluyeron el encuentro con una invitación esperanzadora: la propuesta de un pacto social y político que proporcione soluciones reales a la situación socioeconómica en la frontera domínico-haitiana.

De acuerdo con Pedro Cano, coordinador de proyectos de la Fundación Frontera Sur, la falta de inversión pública, de eficiencia del gasto público por parte del Estado y de igualdad de oportunidades con relación a otras provincias es el principal problema en esta región fronteriza y, específicamente, de la frontera Sur.

Estas provincias, explica, registran los mayores niveles de pobreza del país, con el 65 % de su población en niveles socioeconómicos bajo y muy bajo. Sobresalen los índices de Elías Piña (79%), Bahoruco (74%), Independencia (72%) y Pedernales (71%), provincias donde la fundación tiene incidencia.

Sobre la calidad del gasto público, deplora los deficientes servicios básicos que se ofertan y la falta de planificación para el desarrollo a medio y a largo plazo.

Una de las causas de esta realidad, considera, radica en el tejido productivo de la frontera, basado fundamentalmente en la agricultura, “un tejido productivo ineficiente, con unas características arcaicas primitivas en cuanto al tema del regadío que además no es beneficioso para la agricultura en la mayoría de los casos”.

¿Cuál es el modelo de desarrollo que se quiere para la frontera?, se pregunta Pedro Cano, de la fundación Frontera Sur.FFS

“El año pasado había un 30% de pobreza de media general en República Dominicana; las tasas que estamos hablando de la frontera duplican la media nacional. La media nacional, según datos del 2021 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), era de 31.7”.

En este caso se refiere a las siete provincias fronterizas incluidas en la Ley de Desarrollo Fronterizo 12-01: Dajabón, Montecristi, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Independencia, Pedernales y Bahoruco.

“Esta ley, 20 años después murió con más pena que gloria porque no logró crear una zona de incentivos fiscales para que las empresas pudieran quedarse allá”, opina Cano.

El gran contraste

La pobreza en la frontera contrasta con la riqueza en biodiversidad de la región, explica el abogado con master en Gestión de Proyectos de Cooperación durante su participación en el Encuentro Verde de Listín Diario.

“Tenemos 7,290 kilómetros cuadrados de reserva transfronteriza que es una verdadera riqueza”.

Pedro Cano y la bióloga Yvonne Arias en el Encuentro Verde de Listín Diario.Enriquillo Billini

A esta se suman 13 áreas protegidas, 6 áreas importantes para las aves, 2 humedales y 7 áreas claves para la biodiversidad.

“No se puede ser más rico con índices tan altos de pobreza. Desde la fundación apostamos al capital humano porque sabemos que en el sur, y en toda la zona fronteriza, desde Montecristi hasta Pedernales, los hombres y mujeres son el principal capital humano”.

Señala que, pese a que esta zona transfronteriza es una de las más importantes del Caribe, esa riqueza no se está aprovechando.

“El principal peligro para la biodiversidad es la pobreza y la falta de oportunidades de la gente”.

La pobreza en la frontera Sur contrasta con su rica biodiversidad.FFS

En el área ambiental, destaca como principales problemas el cambio de uso de la tierra para fines de una actividad agrícola “que es la principal fuente económica pero es la que menos riqueza genera de todas”; las extracciones ilegales, la sobreexplotación de los recursos, la degradación de los bosques y los incendios (la mayoría causados por el hombre).

“En el desarrollo no puedes poner los huevos en la misma cesta. Tienes que diversificarlos. En el desarrollo de la región Enriquillo no puede ser solo el desarrollo turístico de Cabo Rojo y por ende de Bahía de las Águilas. Tiene que ser a través de mayor inversión pública y privada. La frontera representa el 20 por ciento del total de la República Dominicana, tiene solamente el 5% del total de la población e históricamente solamente recibe el 2.47 por ciento de inversión pública del presupuesto nacional”.

Indica que con la poca inversión para el desarrollo de la frontera y la ineficiencia en la calidad del gasto público se está violentando el artículo 10 de la Constitución dominicana “que marca que la frontera es y será siempre un área de especial protección y supervisión para el desarrollo de las comunidades fronterizas por parte del Estado”.

Explica que si se revisan las inversiones del Presupuesto Nacional, se nota la inequidad para con las provincias fronterizas.

Los jóvenes son los grandes protagonistas de los programas de la fundación Frontera Sur.FFS

“Significa que el presupuesto no está siendo equitativo y que el rezago histórico de inversión pública que tienen las provincias fronterizas no están siendo visto ni está siendo contemplado con estos presupuestos, y el artículo 8 de la Constitución dominicana marca que es una función esencial del Estado velar de que cada ciudadano, no importa dónde nazca, tenga las mismas oportunidades”.

Dice que los millones que genera la frontera por recaudación de impuestos arancelarios pasan por la frontera pero no se quedan en la frontera.

“La oferta técnica es insuficiente y no va de la mano del modelo de construcción de desarrollo que se quiere. Pero a corto plazo, la gente tiene que poner el plato de moro sobre la mesa y ahí lo que tienes que tener es una serie de programas de Estado que no vayan con carnet político, que vayan a paliar las necesidades y que la gente se incentive a formarse para que cuando llegue el cambio de modelo productivo estén preparados y esa mano de obra se inserte en el mercado laboral, pero entendiendo que, en el presente, el Estado también tiene que crear las condiciones para que esas personas vivan con dignidad”.

Por tanto, comenta, hay que construir un modelo diferente de desarrollo más sostenible, más eficiente, más equitativo y más respetuoso con los recursos naturales y la biodiversidad y que no deje a ninguna persona atrás.

Por una frontera más justa, igualitaria y próspera

Cuatro mesas de diálogo se formaron en el “Primer foro sobre desarrollo sostenible de la zona fronteriza sur”.

Una de ellas trabajó el tema de los derechos humanos, movilidad humana y solución de conflictos, “porque la frontera no se puede concebir sin entender que tiene 380 kilómetros terrestres y que la comparten dos países”, dijo Cano a Listín Diario.

El documento es una publicación de la Fundación Frontera Sur con el auspicio de la Unión Europea.FFS

Otra mesa abordó la situación del medio ambiente y los recursos naturales; una tercera los mercados fronterizos y otra mesa los planes de desarrollo de los gobiernos de República Dominicana y Haití para la frontera.

“Se debatieron estos temas dándole la voz a la gente que asistió, a la gente que vive allí y que conoce esa situación”.

El encuentro contó con la participación del economista y político haitiano Joseph Harold Pierre; Erick Dorrejo, director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD); Bridget Wooding, directora del Centro para Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica); Yvonne Arias, del Grupo Jaragua; y Lucía Arguellova, representante de la Unión Europea.

El documento “Por un futuro sostenible en la frontera” recoge las impresiones de este foro, con datos actualizados sobre la región.

El texto, una publicación de la Fundación Frontera Sur con el auspicio de la Unión Europea, fue socializado con 200 líderes en las provincias fronterizas en las que la fundación trabaja.

Es un documento vivo en el que están representados todos los sectores, explica Cano.

“Para que haya un desarrollo sostenible en la frontera estamos convencidos de que se necesita un pacto por un compromiso social y político de todos los actores. El desarrollo, o es con todos o no es para todos”.

La idea del pacto es “iniciar un proceso de reflexión, diálogo y formulación de propuestas que aborden las necesidades de nuestras comunidades fronterizas, siempre en línea con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible”.FFS

Dice que han enviado el documento a instituciones gubernamentales, incluyendo los ministerios de Economía, Turismo y Medio Ambiente.

Esperan, sobre todo, la acogida de un pacto real del que salgan acciones reales para el desarrollo.

Entre las propuestas que permitan el debate sobre el desarrollo sostenible en la frontera, el documento destaca “frenar en la zona fronteriza la desaparición de las comunidades rurales agrícolas y la despoblación por falta de infraestructuras básicas (carreteras, hospitales, centros educativos) y la falta de servicios (agua, luz, saneamientos)”.