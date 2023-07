Protectores de animales exigen que se cumpla la Ley 248-12

El descuido de los animales desestabiliza a la sociedad dominicana a nivel sanitario, social, emocional y económico.

Y no es una afirmación exagerada. ¿De qué manera lo hace?

Faltar al trabajo debido a una enfermedad transmitida por animales, pagar altos precios por las atenciones médicas de las mascotas y que no se tomen en cuenta las consecuencias del maltrato animal son indicadores de que algo no funciona bien.

Y todo porque, a 11 años de ser promulgada, en el país no se aplica la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.

La inquietud la comparten representantes de organizaciones que se dedican a la protección animal en el Desayuno de Listín Diario.

“Lamentablemente no se está aplicando la ley, esta no está cumpliendo su rol, no hay voluntad política ni se asume un rol dentro de las instituciones a las que compete el tema: Salud Pública, el Ministerio Público y la misma Presidencia de la República”, señala Lorenny Solano, presidenta de la Fundación Laso y de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA).

Junto a Solano, y en representación de todas las entidades que se dedican a la protección animal en República Dominicana, estuvieron presentes en el encuentro Darío Andújar, presidente fundador de la fundación Albergue S.O.S; Jackie Troncoso, de la Fundación Voluntarios con Esperanza (Voces); Nancy e Ivette García de Blanck, de la Fundación de Blanck; Pilar de la Cruz, fundadora de Rescate Nefertitis; y Guillermina Selman, presidenta de la fundación Ecoportal Dominicano.

Avanzamos, pero…

Pese a los avances en educación y conciencia ciudadana, todos coinciden en el que tema de la protección animal requiere de muchos recursos y energía y que, al parecer, el Estado la está dejando en manos de las organizaciones sin fines de lucro.

“Esto no ha sido algo de ahora que se nos ha ocurrido. Aquí hay muchos rostros de gente que ha trabajado muy duro para que haya por lo menos una Ley. En República Dominicana tenemos una ley de protección animal no solo antes que muchos países de la región, sino del mundo”, indica Nancy García de Blanck.

Según el Artículo 12 de la Ley 248-12, “el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, los ayuntamientos de los municipios y las juntas de distritos municipales, están en la obligación de instalar casas albergues en el ámbito de su territorio”.Getty Images

Sin embargo, agrega que la lucha ha sido muy dura y hay personas que se han quedado en el camino “porque aquí se sufre mucho no solo la falta de recursos, sino por la propia ley”.

“La ley estipula una serie de puntos que no se han cumplido nunca, muchísimas preocupaciones siguen siendo casi las mismas de hace 20 años atrás”.

Entre estas preocupaciones los animalistas señalan la creación de albergues en las cabeceras de las provincias y en el Distrito Nacional, que exista una veterinaria pública y que se cumplan las sanciones relacionadas con el maltrato animal.

El Artículo 4 de la ley 248-12 estable que “es obligación del Estado salvaguardar los derechos de los animales y su igualdad ante la vida y protegerlos contra el desprecio, el irrespeto, la desatención, el descuido, el abandono, el maltrato y la crueldad a que son sometidos, prohijando el cuidado de las especies y su hábitat”.

Desde pequeños...

Guillermina Selman, por ejemplo, alerta sobre la relación que tiene el maltrato animal con la violencia intrafamiliar y la salud mental.

“Tenemos que hacer mucho énfasis en la educación; en que el maltrato animal es donde comienza el niño desde pequeño a demostrar si va a ser un adulto violento; cuando él ve violencia en su casa la replica y generalmente lo hace con los animalitos”.

Apunta que está comprobado que los grandes asesinos seriales comenzaron maltratando animales y que por eso aprovechan cada ocasión para hacer un llamado al Estado sobre el problema de salud mental.

“La violencia del ser humano está repercutiendo en el maltrato animal. Los animales no tienen voz, nosotros somos las voces de estos animales para que la ley se cumpla. Lamentablemente, cuando en un país no hay régimen de consecuencia con las leyes, todo está permitido. Entonces, es altamente peligroso lo que está sucediendo cada día y las organizaciones estamos colapsando”, dice la también vicepresidenta de FEDDA.

“De los recursos provenientes de las multas impuestas por la violación a esta ley, debe ser destinado un veinte por ciento (20%) a las organizaciones de protección animal, repartidas de forma equitativa”, dice el artículo 77 de la Ley 248-12 sobre el destino de las multas.Getty Images

‘Los fiscales se burlan cuando ponemos las denuncias’

A los protectores de animales también les preocupa la falta de empatía y de conocimiento de la ley por parte de los fiscales.

“Los fiscales no conocen la ley, se burlan, hay un porcentaje reducido de la población que entiende que esto no es un tema importante. No todo el mundo sabe del impacto positivo que causan los animales en el bienestar de los seres humanos”, destaca Lorenny Solano.

A Pilar de la Cruz, de Rescate Nefertitis, le ha tocado este tema de cerca. Dice que se le ha metido entre ceja y ceja hacer que la ley 248-12 se cumpla y de que los imputados paguen por haber cometido un crimen.

“Estamos ahora con uno de los casos que ha roto un poquito las barreras”, cuenta a Listín Diario.

Se refiere al caso de la señora que mató a palos a una perrita en Santiago, a la que se le impuso como medida de coerción el pago de medio millón de pesos.

Además, tiene impedimento de salida, debe presentarse de manera periódica ante un juez y tomar clases de control de la ira.

“Ahora que vamos evolucionando se está dando a conocer que lo que le están haciendo a los animales es un crimen y Dios mediante podríamos obtener la primera condena por maltrato animal a una persona en el país”.

Sobre las fiscalías, tiene muchas anécdotas para contar.

“Se me han caído varios casos. Poner una querella dura de dos a tres horas, luego te dan un citatorio y tienes tú que pagar un aguacil para que le lleve el citatorio a la persona; luego te sientan al lado de la persona a conciliar, pero si no se trata de conciliación, sobre todo si tengo un video de una persona que está maltratando a un animal”.

Asegura que personas han querido agredirla al salir de la fiscalía y por eso mucha gente no hace las denuncias.

“La gente nos tira los casos a nosotros pensando que tenemos algún título especial y no es así, en muchos de los casos las personas tienen la evidencia pero no van adelante con la denuncia”.

“Nosotros estamos haciéndole un trabajo al Estado que no tiene precio, tiene valor pero no precio. Lo que pedimos es que no nos dejen solos con el trabajo que te toca a ti, que encima lo hacemos con amor, porque eso es otra cosa, nadie te puede hacer un trabajo mejor que el que está enamorado de este trabajo”. Lorenny Solano

Además del maltrato, añade Solano, este desconocimiento de las autoridades es uno de los principales problema que tiene República Dominicana con respecto a los animales.

“La Ley está ahí, pero nos sentimos como impotentes porque de qué vale poner una denuncia si no nos las aceptan; hay que instruir a los fiscales para que la conozcan”.

Y añade Pilar: “A mí me ha tocado llevar este librito que dice Ley 248-12 donde fiscales, y decirles que tenemos una ley en este país y que se debe de respetar y que por ende deben tomarme la denuncia. Primero se ríen, luego se van, hablan entre todos porque no saben de qué trata, me han hecho el ‘fo’ en muchísimas fiscalías, yo me he parado en mis pies y digo de aquí no me voy sin la denuncia, cuando finalmente la toman la ponen para dos meses… Les digo que tengo el animal en una veterinaria, moribundo, ¿y tú vas a dejar a persona en la calle dos meses a que continúe haciendo lo mismo, esa persona no se va a castigar?”.

FEDDA Una federación velará por sus derechos “Viene algo grande a defender los animales de República Dominicana”. ¿Has visto esta promoción en las redes sociales? Se trata de un mensaje de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA). La organización sin fines de lucro será lanzada el próximo 4 de octubre, el Día Mundial de los Animales.

“¿Eres animalista, rescatas animales o tienes un proyecto o fundación para protegerlos? ¿Te sumas a la misión de salvar a nuestros animales de la indiferencia, el maltrato, la violencia y el abandono?”

Este es el llamado de FEDDA para que todos los interesados se unan a la causa y, con este objetivo, el próximo 23 de julio habrá una reunión para recibir inscripciones. Los detalles los brindarán vía @feddaorg



