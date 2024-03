Anato 2024, la feria turística que reconoce a Puerto Plata

‘La novia del Atlántico’, Puerto Plata, fue la provincia dominicana protagonista en Anato 2024, la feria turística celebrada del 28 de febrero al 1 de marzo en Bogotá, Colombia.

Una delegación de periodistas, agencias de viajes, hoteleros y otros representantes del sector viajaron desde Puerto Plata hacia la capital colombiana en un vuelo especial de Arajet para ser testigos del impulso del Ministerio de Turismo al destino pionero del turismo en República Dominicana.

Entre las actividades que se desarrollaron en Anato 2024 en favor del turismo, cabe mencionar el roadshow de Mitur, donde el ministro David Collado afirmó que busca convertir a República Dominicana en una potencia turística del Caribe. Además de presentar los principales atractivos de Puerto Plata, que planea realzar con futuras inversiones como el proyecto Punta Bergatin, así como, un audiovisual de un recorrido por Santo Domingo, Bayahíbe, Samaná y Punta Cana- Bávaro, siendo este último destino receptor del 57% de los turistas que visitan el país, logrando los 10 millones el año pasado.

Tabaco, café, ofertas de hoteles todo incluido y accesorios creados con ámbar fueron otras de las bondades criollas que se mostraron en el stand de República Dominicana. En el encuentro también hubo una presentación artística de ADN Bachata con un cuerpo de bailarines dominicanos y colombianos.

El ministro de Turismo presentó los principales atractivos de Puerto Plata.

“Luego de los números logrados, 10 millones de turistas y visitantes, una apuesta a la diversificación del turismo en República Dominicana, como desarrollar el turismo deportivo en todas sus expresiones, golf, béisbol, Surf y voleibol, es la meta”, expuso.

Distinción para RD

Durante la Vitrina Turística Anato 2024, República Dominicana recibió tres reconocimientos, uno de las manos del Grupo Empresarial Golden Vacation por ser el destino más vendido en Ecuador en el año 2023, otro como mejor destino Caribe y Latinoamérica de parte de los ejecutivos de la agencia de viajes PriceTravel Holding y un último por TripAdvisor Travelers Choice Awards: Best of the best, a la playa Bávaro como una de las mejores playas del mundo de este año.

En el encuentro se presentaron atractivos, accesorios y bondades criollas.

Para el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre, es importante rescatar el visitante europeo para Puerto Plata y mantener el suramericano y centroamericano, ya que Colombia representa el 5% de turistas que entran al territorio dominicano.

“No solamente lo que representa hoy en día, sino la capacidad que tiene de convertirse en más grande porque Colombia tiene 51 millones de habitantes y nosotros captar un millón de colombianos para que vengan a República Dominicana tendría un impacto importantísimo en nuestro turismo”, continuó Llibre.

Macrorrueda Colombia Travel Mart (CTM)

Por su lado, el país anfitrión, Colombia, celebró su decimoséptima edición de la macrorrueda Colombia Travel Mart (CTM), que generó una expectativa de negocios que superó los US$55,2 millones, en el marco de Anato 2024 con el lema “El país de la belleza”.

Este evento, organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia reunió a cerca de 390 empresarios, incluyendo 208 exportadores nacionales de 22 departamentos y 181 compradores extranjeros de 27 países.

El viceministro de Turismo, Arturo Bravo, valoró “la amplia participación de empresarios colombianos de distintos territorios del país, que quieren dar a conocer a los compradores internacionales por qué Colombia es el País de la Belleza”.

Representación

