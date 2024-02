A pie por el centro de Guaynabo, en Puerto Rico

“Los policías aquí, en Guaynabo, son muy j…” dice mi hija Carmen cuando la induzco a estacionar en una calle. “Ahí dice No estacionar”, responde. “Pero no en toda la calle” recalco pidiéndole pararse un momento para yo averiguar. A una señora sentada delante del Progreso Minimarket me acerco. A mi pregunta, señalando hacia el letrero que vio mi hija, explica: “Eso es por una rampa para inválidos”, pero sí se puede parquear. Para convencer a Carmen tan sólo le indico mirar: a la derecha hay una franja amarilla en la acera, pero a la izquierda, donde hay autos estacionados, la franja es blanca. Aquí nos quedamos.

Nos dirigimos hasta la cercana Plaza de Recreo del Pueblo hacia la cual se levantan edificios de diferentes épocas. No llevamos plano alguno de la ciudad, pero Carmen la conoce bien y yo, al ser ésta mi segunda visita a Guaynabo recuerdo algunos puntos que llamaron mi atención. Esta plaza es uno de ellos. Es que, siendo colonia de España, se tenía la costumbre de construir una plaza central en torno a la cual se levantaba una iglesia y edificios gubernamentales. El templo, que sigue en pie desde el siglo XVIII, está dedicado a San Pedro Mártir de Verona. Es uno de los primeros templos construidos en la isla de Puerto Rico. Y fue construido a petición, hecha en 1764, por ciento treinta y ocho familias que vivían en Guaynabo (conocido en esa época como Buinabo). Para verla de cerca, mi hija y yo subimos los escalones de la arbolada y remodelada plaza, con una fuente al centro, aunque sin agua.

En el entorno, ya recorrida la plaza, atrapa la mirada la moderna Casa Alcaldía, o City Hall, en la esquina José de Diego con Herminio Díaz Navarro. Inaugurada en enero de 2005, resalta con sus 15 pisos, que incluyen el estacionamiento para empleados y terraza. (En este edificio funcionan otras oficinas gubernamentales). Al frente, el Museo de Historia de la ciudad de Guaynabo, con un reloj adosado a la columna en forma de torre. Este edificio alojó en 1924 la alcaldía del municipio.

Nombre

Según estudiosos, el origen del nombre Guaynabo deriva de la unión de palabras indígenas: ‘Guay’, que significa ‘He aquí’, y la palabra “no”, que significa ‘lugar’. A su vez, “abo” significa ‘agua dulce, río’. Atribuyen a un conquistador la frase “He aquí lugar de agua dulce” y así surgió el nombre Guaynabo, poblado fundado en 1768.