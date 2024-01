¿Cómo reducir gastos al viajar? Estos trotamundos comparten sus consejos

Con el inicio de un nuevo año y con una atractiva lista de países que los dominicanos tienen permitido visitar sin visa, puede que se hayan despertado en ti las ganas de viajar en 2024. Y puede también que te preocupe tu ajustado presupuesto.

No nos llamemos a engaño. Para irte de vacaciones al extranjero, tendrás que organizar tus finanzas e invertir algo de recursos; sin embargo, los excursionistas más experimentados saben que existen ciertas estrategias que te ayudan a disminuir gastos al viajar. Abarcan desde la compra de boletos y la reserva del alojamiento hasta el transporte y la alimentación, pero no se limitan a estos renglones.

Cinco periodistas y creadores digitales de viajes comparten sus mejores recomendaciones para ahorrar al hacer turismo en el exterior.

Elín Capellán

Lo que considero básico para ahorrar es lo siguiente:

Comprar pasajes al menos dos meses antes del viaje. Usar metabuscadores para comparar los precios de los vuelo durante el mes completo. Suelo usar Skyscanner.es (también tiene una app) y te permite poner alertas de precios.

Evitar viajar en temporada alta, porque los precios se disparan.

Considerar si te sale mejor movilizarte en tren, avión o autobús (esto aplica según el destino y sus medios disponibles). Omio es la app que utilizo para moverme en Europa.

Elín Capellán en Isla de los Micos en el río Amazonas, en Colombia.Cortesía

Movilízate en transporte público (buenísimo en Europa, algunas ciudades de EEUU como Nueva York, Perú, Guatemala y México).

Elige entre un hostal (habitación privada) o un Airbnb antes que un hotel. Al fin y al cabo solo vas a dormir. Eso sí, asegúrate de que tu alojamiento esté cerca de las principales líneas de Metro o autobuses.

Además de visitar los restaurantes de tu lista, ve a uno que otro donde coman los locales, así ahorras bastante y aprovechas para conocer mejor su cultura a través de la gastronomía propia del destino. Por cierto, mientras más larga sea la fila, mejor es la comida.

Elín Capellán (@elincapellan) es periodista y creador digital. Ha visitado alrededor de 32 destinos.

Carmenchu Brusíloff

Para comprar boleto de avión entra a la web de la aerolínea y busca diferentes fechas para averiguar las tarifas, pues un boleto puede costar mucho más un día de la semana que otro. Si en un día hay varios vuelos, fíjate en el horario, pues según la hora puede variar la tarifa. Trata de que el vuelo no coincida con festividades en el lugar de destino o de salida, porque en esas fechas aumentan los pasajes.

Entra a la web del hotel o alojamiento y busca la tarifa de cada día, de las fechas en que quieres viajar, pues según circunstancias suben o bajan en fin de semana o en algunos días laborables.

En ciudades donde exista el autobús hop-on hop-off, si no se anda en grupo de un tour, compra boleto para uno o dos días. Estos buses recorren rutas, parando en los principales puntos turísticos, o cercanos a ellos, y uno puede subir y bajar durante todo el día yendo de uno a otro lugar en bus, conociendo lugares sin tener que buscar otro transporte.

Si piensas montar varias veces en autobuses del transporte urbano, en vez de comprar un boleto cada vez, compra un boleto para varias veces, que así sale más barato. Monta en metro (Subway) en vez de taxi (conseguir tarjeta para varios viajes sale aún más barato).

En el aeropuerto, si no llevas mucho equipaje, toma bus o tren (metro, Subway) hasta la estación más cercana al alojamiento.

Carmenchu Brusíloff en la Acrópolis, de Atenas, Grecia, en 1988.Cortesía

Si vas a España, y a la hora de comer no tienes mucha hambre, con entrar y pedir un vino o una cerveza con tapas podrás mantenerse lleno varias horas por muy poco precio. En Italia, come en trattoria o en tavola, se come bien y mucho más barato que en restaurante. En España, come en taberna o tasca.

Si vas de compras en Madrid, reúne todas las facturas, y avala para la devolución del IVA (impuesto al valor añadido). Averigua en cada tienda el proceso. En el aeropuerto hay máquinas para dicho proceso. Averigua cuáles otros países de la Unión Europea participan de esta exención, que se puede solicitar en el país de salida. La devolución del IVA puede hacerse solicitando acreditar en tarjeta de crédito, o solicitar devolución en dinero cash, en locales en el aeropuerto, pero a veces hay mucha gente y se puede perder el avión.

Carmenchu Brusíloff (@carmenchubrusiloff.u) es periodista. Sus crónicas de viajes se publican cada semana en Listín Diario. Como periodista y de manera personal ha visitado casi 40 países.

Juan de Dios Valentín

Procura preparar tus viajes con mínimo 6 meses de antelación. Esto te ayudará a encontrar billetes aéreos y hospedajes con mejores precios y ofertas.

Adquiere todas tus entradas vía online y procura tener constancia en tu celular o impresa, ya que en algunos lugares es probable que lo requieran como en El Vaticano en Roma, algunos museos en Nueva York o parques de atracciones.

Si vas a realizar diferentes viajes en un año, adquiere un seguro viajero que te cubra los 12 meses, siempre y cuando sea en un mismo continente. Te ahorrarás MUCHO dinero, créeme.

Destina un presupuesto a gastar diario, eso te ayudará a manejar tus finanzas sin excederte. Lleva dinero efectivo también, en algunos casos, las tarjetas de crédito pueden no funcionarte.

Si eres foodie, te recomiendo visitar diferentes mercados, encontrarás buena comida, diferentes opciones para probar y, sobre todo, a un excelente precio.

Juan de Dios Valentín en una playa de Bahamas.Cortesía

En lugar de tomar taxi, utiliza transporte público, líneas del metro o tren. Incluso, en muchos aeropuertos, hay buses que te llevan por poco dinero al centro de la ciudad.

No actives ni utilices el roaming, es preferible que adquieras un chip o tarjeta telefónica con un plan de data y minutos dependiendo de los días o semanas que estarás de viaje.

Viaja con menos kilos de los que te otorgue la aerolínea, ya que si realizas compras o regalos para los tuyos, tendrás que pagar exceso de equipaje.

Si vas a visitar un país cercano al que estés, procura irte tipo mochilero, con equipaje justo, ya que las líneas aéreas low cost no te permiten llevar equipaje en bodega, a menos que lo pagues.

Si tienes alguna situación o condición de salud, lleva todos los medicamentos que necesites, incluso para un par de días extras. En diversos países, no venden ciertos medicamentos si no llevas una prescripción médica. Una consulta médica sin seguro puede salirte bastante cara, incluso por ser extranjero.

Opta siempre por alojamientos cerca de los destinos a visitar, procura encontrar un bed and breakfast porque tendrás incluida la primera comida del día.

Regístrate siempre en las apps de las aerolíneas, con cada vuelo, acumularás millas o puntos que puedes utilizar para tus viajes.

Juan de Dios Valentín es director de Foodie and Traveler, www.foodieandtraveler.com. Antes del auge de las redes sociales y los influencers, ya se dedicaba a recorrer el mundo. Ha visitado 141 ciudades o destinos en 36 países.

Carolina Pichardo

Tener una botella reusable es primordial. En algunos países se puede tomar agua del grifo y recargar gratuitamente en aeropuertos, parques de diversiones, centros comerciales y hasta en la calle. También puedes pedirla en restaurantes, es gratis.

Pocos saben que puedes pasar el control de seguridad del aeropuerto con comida, usualmente alimentos sólidos y secos: sándwiches o frutas. Así te ahorras comprar en el duty free o en el avión.

Ten en cuenta que no todos los días tienes que ir a comer fuera. Ábrete a opciones como supermercados donde encuentres comida lista, frutas o snacks.

Carolina Pichardo con el Tower Bridge de Londres de fondo.Cortesía

Asegúrate que haya rutas de tren o autobús desde el aeropuerto, sobre todo si el sistema de transporte es seguro y bien distribuido.

Si no tienes internet, compra una tarjeta SIM en el aeropuerto, sale más barata que adquirirla desde República Dominicana.

Evita los tours de pago, a menos que sea para trasladarse fuera de la ciudad. Hay páginas como Civitatis donde se reservan recorridos gratuitos muy interesantes. Eso sí, debes pagarle una propina al guía.

Carolina Pichardo es periodista y creadora digital. Ha visitado 10 países. Cuenta sobre sus excursiones en La Esquina Viajera RD (@laesquinaviajerard)

Georgina Cruz

En viajes a centros vacacionales en playas o parques temáticos, nos gusta llevar barritas de proteína, cereal, jugos y leche para ahorrar tanto dinero como tiempo por las mañanas con desayunos rápidos y nutritivos en nuestra habitación (esto es especialmente conveniente cuando vamos a parques y atracciones donde es importante llegar temprano cuando hay menos público y menos filas).

Georgina Cruz alimenta avestruces en Curazao.Cortesía

También nos gusta utilizar un agente de viajes conocedor en el tipo de viaje que contemplamos. Los agentes por lo general tienen informes sobre cuáles son las mejores tarifas en cada momento y qué ofertas especiales puede haber. Por ejemplo, en el caso de cruceros, cuando viajamos en el Celebrity Summit estas Navidades, nuestra agente nos avisó que una categoría de cabinas que generalmente cuesta más, en ese momento estaba descontada y costaba menos que la cabina con terraza que pensábamos tomar. También nos avisó de una oferta especial de Black Friday que nos proporcionó US$50 de crédito para gastos a bordo.

Georgina Cruz escribe crónicas de viajes para medios de comunicación de varias naciones. Ha visitado más de 100 países y recientemente completó su crucero número 236.