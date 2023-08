Edificios Art Deco marcan una época

Poco menos que desconocidos en la ruta de turismo cultural, pese a la importancia que tienen en la historia arquitectónica de Santo Domingo, se levantan algunos edificios con estilo Art Deco en la Ciudad Colonial. Anoto un par. Mi fuente de información es el libro ‘Santo Domingo. Guía de Arquitectura’. ‘Vaya despacio’, pido al conductor cuando desde la avenida Mella bajamos hacia la Arzobispo Meriño. ‘Busco la casa número 261 A’. Tan pronto la encontramos me apeo. ‘Dé la vuelta en lo que tomo la foto’. Para esto voy a la acera de al frente y me detengo en la entrada de una imprenta, a la sombra. La fachada, con dos cuerpos, muestra las decoraciones geométricas, características del Art Deco, que en la década de 1930 llegó a Santo Domingo y fue utilizado en muchas de las edificaciones de la ciudad en ese período. ‘Ahora vamos a la calle José Reyes’. Proseguimos hasta la calle Arzobispo Portes, doblamos a la derecha y frente al callejón Regina preguntamos a una lugareña. El taxista no domina esta zona, amén de que por el programa de desarrollo turístico y urbano del Centro Histórico hay tramos de vías cerrados al tráfico. ‘¡Aquí hay parqueo!’ digo entusiasmada al descubrir un espacio vacío de estacionamiento. El taxista se detiene, pero hacia el medio de la calle. ‘Mire las piedras que han puesto’, explica ante mi perplejidad. Algún morador de esta vía protege para sí el espacio. A nuestra izquierda la Residencia Mondesert (casa # 4), es una bellísima fachada afeada por los numerosos cables públicos. Espero que con la intervención de la Zona estos sean soterrados. En la casa destaca un ‘alto zócalo de granito rojo hasta la altura de las puertas, donde un alero continuo lo intercepta. Sobre él continúan huecos sellados con bloques de vidrio y encima los balcones de la parte habitacional’. ‘Es uno de los primeros ejemplos enteramente en Art Deco en Santo Domingo’. Esta casa, construida en 1934, ‘fue un encargo del ciudadano francés Charles de Mondesert, veterano de la Primera Guerra Mundial, quien llegó al país por recomendaciones médicas para cambiar de clima, afectado por el humo de las bombas’. En la primera planta montó un negocio de perfumes y medicamentos; en la segunda la vivienda.

(En el extranjero, como en Miami Beach, Florida, EU, los edificios Art Deco son parte de su atractivo turístico).

Residencia Mondesert en la Ciudad Colonial.Carmenchu Brusíloff

Sepa más Francia libre Durante la II Guerra Mundial se estableció en la casa de la Arzobispo Portes # 4 un Comité de la Francia libre. El 12 de agosto de 1945, día del armisticio, fue izada la bandera francesa en un mástil déco sobre el torreón de la fachada.