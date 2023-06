Imprescindibles de Albany, Nueva York

Cuando se menciona a Nueva York, las primeras imágenes que vienen a la mente son de la imponente urbe con sus múltiples rascacielos incluyendo las joyas del estilo Art Deco, el Empire State Building y el Chrysler Building, y atracciones como la Estatua de la Libertad, ¡que, por cierto está ubicada no en el estado de Nueva York, sino en Nueva Jersey! Pero además de la inigualable ciudad de Nueva York hay otros encantos en el estado del mismo nombre que también llaman al viajero. Entre estos se encuentra su capital, Albany.

Naturalmente menos conocida que la ciudad de Nueva York, Albany es, sin embargo, una importante metrópolis que también merece una visita –si el viajero la ignora es algo así como ir a la más famosa ciudad de Río de Janeiro en Brasil y no visitar Brasilia–. Albany cuenta con mucha historia: traza sus orígenes a 1609 cuando el explorador Henry Hudson navegó buscando una ruta de Europa a las sedas y especias del Asia en el barco Half Moon. Esa travesía histórica terminó en el punto donde se fundó un poblado que ahora es Albany.

Los puntos de interés de la ciudad incluyen el imprescindible que es la Plaza Empire State, creada por el Gobernador Nelson A. Rockefeller en la década de 1960. Esta plaza cuenta con 11 edificios y cinco torres en 98 acres y entre sus atracciones se encuentran el museo estatal New York State Museum con muestras culturales y de historia natural del área; la torre Corning Tower de 42 pisos con una plataforma de observación para vistas de la ciudad; Art at the Plaza, una colección de 92 obras de arte, mayormente de artistas locales, y The Egg, un centro para artes y entretenimientos en forma ovalada que le da su nombre por su apariencia de un huevo gigantesco.

El Capitolio de Albany, en estilo renacentista italiano y francés y estilo romanesco, ha servido de centro del gobierno desde 1880. Otra joya arquitectural, el ayuntamiento, Albany City Hall, data del siglo XIX y ha sido llamado “uno de los más bellos” edificios de Norteamérica por expertos arquitecturales. Tiene una torre con un campanario de 60 campanas del 1927 que aún se toca en el presente. Entre otras visitas obligadas y pasatiempos se encuentra un paseo por el río Hudson para ver el Puerto de Albany, antiguas casas holandesas y mansiones elegantes de la ciudad. Con frecuencia se avistan águilas durante el paseo. Una compañía que ofrece estas excursiones por barco es Dutch Apple Cruises & Tours.

Getty Images/iStockphoto

Washington Park, un parque de 83 acres en Madison Avenue y Willet Street, es un lindo sitio y sede de un festival cada primavera con 100,000 tulipanes, feria de artes y artesanía y eventos especiales.

Alojamiento

El Marriott Albany es una propiedad agradable con dos restaurantes, gimnasio, centro de negocios, concierge lounge y dos piscinas (una al fresco y otra bajo techo). Este hotel está ubicado en la importante arteria, Wolfe Road, con sus muchos restaurantes y centros comerciales. Ofrece transporte gratuito del aeropuerto al hotel y de regreso al aeropuerto.

Dónde comer

Restaurantes cerca del Marriott Albany incluyen P.F.Chang’s China Bistro en Colonie Center y Texas de Brazil, con filetes de carne de res en Crossgates Center.