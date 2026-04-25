¿Te conectas desde una cafetería? Estos son algunos tips para cuidar tu privacidad

Para los nómadas digitales, conectarse al trabajo desde una cafetería, un espacio de coworking, el vestíbulo de un hotel o la sala VIP de un aeropuerto es una forma de vida.

El teletrabajo ha sido posible gracias a una conexión a internet de alta velocidad fiable y se ha visto impulsado por la pandemia. Para algunos teletrabajadores, esto implica trabajar desde un lugar distinto a su casa, quizás porque su empresa no tiene una sede física en su zona o porque no disponen de un espacio de trabajo en casa ideal.

Sin embargo, trabajar en público no está exento de riesgos para la privacidad y la seguridad. A continuación, un breve recordatorio de las precauciones que se deben tomar:

Lee el reglamento

El trabajo híbrido o totalmente remoto es la norma en muchos empleos, por lo que es una buena idea consultar con tu empleador para saber qué se espera de ti cuando trabajes fuera de la oficina.

Muchas empresas y organizaciones cuentan con directrices internas que incluyen buenas prácticas para trabajar en público, o incluso ofrecen formación sobre privacidad y confidencialidad para el personal.

Algunos desaconsejan trabajar en lugares públicos concurridos, como cafeterías, debido a los riesgos para la privacidad de los datos. El gobierno británico lo especifica en sus directrices para el personal que trabaja con documentos clasificados: «Estos entornos pueden presentar riesgos adicionales, como un mayor acceso a personas sin la autorización y el fundamento jurídico necesarios».

Si planeas viajar y trabajar al mismo tiempo, ten en cuenta que algunos empleadores pueden tener normas que prohíban a sus empleados trabajar desde ciertos países.

Piensa visualmente

Las cafeterías y los espacios de coworking suelen estar llenos de desconocidos, la mayoría de los cuales no se meten con nadie. Aun así, es buena idea no exponerse demasiado.

Intenta encontrar un lugar apartado para sentarte y evitar que otros vean lo que hay en tu pantalla, aunque sea por accidente. Es más difícil que alguien te espíe por encima del hombro si estás de espaldas a la pared.

Para dificultar aún más las miradas indiscretas, consigue un filtro de privacidad para la pantalla. Se trata de una lámina delgada con pequeñas lamas que impiden que alguien vea tu pantalla al mirarla desde un ángulo.

Tenga cuidado con el Wi-Fi

Resulta muy tentador conectarse a la red wifi gratuita de la sala VIP del aeropuerto o del vestíbulo del hotel para consultar el correo electrónico. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad desaconsejan hacerlo debido a los altos riesgos.

La Agencia de Seguridad Nacional advierte que hay que evitar las redes wifi públicas que no requieren contraseña, ya que cualquier dato que se envíe a través de ellas es vulnerable al robo o la manipulación.

Aunque una red Wi-Fi requiera una contraseña, eso no significa que los datos estén cifrados, según afirma la NSA en una guía de ciberseguridad .

La agencia advierte sobre varios riesgos de ciberseguridad relacionados con las redes Wi-Fi públicas. Un posible peligro es una red maliciosa que engaña a los usuarios para que se conecten.

“Un atacante malintencionado puede configurar un punto de acceso falso, también conocido como gemelo malvado, para imitar la red Wi-Fi pública cercana, lo que le permite acceder a todos los datos enviados a través de la red”, afirma la NSA.

En su lugar, usa un punto de acceso móvil, que es más seguro porque utiliza la señal de tu teléfono celular para crear una mini red inalámbrica. La mayoría de los iPhones o teléfonos Android pueden hacerlo.

Para mayor seguridad, utilice una VPN ( red privada virtual ). Este software cifra el tráfico de datos y lo enruta a través de túneles privados hacia servidores seguros para evitar que terceros puedan leerlo. Las empresas suelen proporcionarlas a sus empleados. Si no es así, puede contratar una usted mismo.

No olvides las medidas obvias.

Existen otras medidas de sentido común que puedes tomar en público.

Ten cuidado con tu entorno. Estar en un lugar público con una computadora portátil a la vista puede convertirla en un blanco fácil para los ladrones. Si necesitas ir al baño, llévate tus dispositivos contigo.

Evita tener conversaciones privadas en público. Si estás en un vagón de tren ruidoso o en el vestíbulo de un hotel concurrido hablando por Zoom sobre un proyecto delicado, puede que te tiente alzar la voz para asegurarte de que te oyen. Pero nunca puedes estar seguro de que nadie esté escuchando.

“En los espacios públicos, tenga en cuenta si alguna persona no autorizada, como miembros del público o dispositivos de escucha inteligentes, puede estar escuchando su conversación”, advierte la guía del gobierno británico.