El ayuno intermitente puede ayudar a perder algo más de peso que una dieta baja en calorías

El ayuno intermitente probablemente ayuda a perder algo más de peso que una dieta baja en calorías, según se desprende de un estudio de Nutrimedia, el proyecto del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) y el Centro Cochrane Iberoamericano para evaluar la veracidad de los mensajes sobre alimentación y salud difundidos por medios de comunicación y redes sociales.

El ayuno intermitente es una forma de alimentarse que alterna periodos en los que se come con otros en los que no se toma ningún alimento, salvo infusiones o café. Lo importante en este tipo de alimentación no es lo que se come, sino a qué horas se come. Una de las formas más populares es el método 16/8, en el que se está 16 horas sin comer y solo se come durante las ocho restantes.

La evaluación de Nutrimedia, que ha revisado la evidencia científica existente para comprobar hasta qué punto es cierta la afirmación "el ayuno intermitente ayuda a perder peso", ha concluido que existe una "certeza moderada" de que el ayuno intermitente ayuda a las personas con exceso de peso a perder a medio plazo algo más un kilo que una dieta baja en calorías sin limitación horaria.

"La limitación de las horas del día durante las que se realizan las comidas parece potenciar ligeramente el efecto adelgazante de la simple reducción de las calorías en la dieta", ha explicado el investigador del Centro Cochrane Iberoamericano y autor principal de la evaluación, David Rigau.

Además, las pruebas evidencian que cuando las comidas se realizan solo en las primeras horas del día, por ejemplo, entre las 7 y las 15 horas, los estudios muestran que el efecto adelgazante es "todavía ligeramente mayor que con otras formas de ayuno intermitente", según ha detallado.

SE DESCONOCE SI BENEFICIA A LA SALUD GENERAL

Por otra parte, aún se desconoce si el ligero efecto adelgazante del ayuno intermitente se mantiene a largo plazo, ya que el seguimiento de los pacientes que han realizado hasta ahora los estudios ha oscilado entre las cuatro semanas y los 12 meses. Asimismo, falta información sobre los posibles efectos perjudiciales de esta forma de alimentarse.

También se desconoce si el ayuno intermitente, que ha ganado popularidad en los últimos años, puede tener algún efecto beneficioso sobre diversas enfermedades cardiovasculares o para promover el bienestar general, pues estos posibles efectos apenas han sido estudiados o lo han sido mucho menos que la pérdida de peso.

En 2018, Nutrimedia analizó el mensaje "el ayuno intermitente es beneficioso para la salud", concluyendo que era incierto, ya que no había pruebas científicas que justificaran su práctica con el objetivo de mejorar la salud. En 2022, analizó el mensaje "el ayuno intermitente es beneficioso para la salud cardiovascular", concluyendo también que era incierto, debido a la falta de evidencias sobre esta cuestión.

"Las cuatro revisiones sistemáticas de ensayos clínicos analizadas en la nueva evaluación indican que todavía se desconoce si las diferentes modalidades de ayuno intermitente tienen algún efecto beneficioso sobre el infarto de miocardio, el ictus y otros eventos cardiovasculares", ha apuntado Rigau.