Los especialistas afirman que dormir por separado tiene beneficios para las parejas

Michael Solender y su esposa llevan 42 años juntos. Dormían en la misma cama durante los primeros 10 años y luego se fueron a habitaciones separadas.

Su separación del sueño se debió a que él desarrolló ronquidos crónicos y fuertes que eventualmente llevaron a un diagnóstico de apnea del sueño y al uso de una máquina CPAP.

Después de que la máquina eliminara sus ronquidos, siguen durmiendo separados en su casa de Charlotte, Carolina del Norte, debido a otros problemas. Por lo general, él tiene calor por la noche y ella suele tener frío.

“El hecho de que tengamos habitaciones separadas para dormir contribuye a que nuestra relación sea más sana y mejor”, afirmó Solender, de 66 años. “No hay nada de malo en ello. No hay ningún estigma”.

Los ronquidos, los cambios de temperatura, los ladrones de ropa y las vueltas en la cama suelen hacer que las parejas duerman por separado. También influyen otros problemas, como las enfermedades, los turnos de trabajo diferentes y las parejas que se acuestan y se levantan a horas diferentes.

Más de un tercio de los estadounidenses dijeron que, ocasionalmente o de manera constante, duermen en otra habitación para acomodar a un compañero de cama, según un estudio de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño del año pasado. Los hombres son los que suelen dormir en el sofá o en la habitación de invitados.

Y, aunque parezca sorprendente, son los millennials quienes más lo hacen, en lugar de la gente mayor.

La Dra. Seema Khosla, neumóloga y portavoz de la academia, dijo que lograr un sueño adecuado, que generalmente es de siete a ocho horas para los adultos, es importante para tener relaciones saludables.

Los estudios indican que las personas que constantemente duermen mal tienen más probabilidades de tener conflictos con sus parejas, dijo Khosla, director médico del Centro para el Sueño de Dakota del Norte, en Fargo.

“En realidad, es una cuestión de que la gente priorice su sueño”, dijo Khosla. “He tenido pacientes que llevan casados unos 60 años y juran que tener habitaciones separadas es una razón”.

Dormir separados, dijo, “es probablemente más común de lo que pensamos”.

Lo mismo ocurre con la apnea del sueño, una de las principales causas de los ronquidos fuertes, afirmó Khosla. Solender dijo que acudió a un especialista del sueño después de darse cuenta del impacto que la falta de sueño tenía en él y en su esposa.

“La despertaba y yo también”, dijo. “Nunca supe que tenía apnea del sueño. Diría que hace unos 20 años, comencé a quedarme dormido en los semáforos en rojo. Comencé a quedarme dormido mirando la televisión o sentado leyendo un libro. Me sentía cansado constantemente. Fue entonces cuando supe que tenía un problema”.

La clave para que funcionen los espacios separados para dormir es hablar de ello de antemano, como hizo Solender con su esposa.

“No se trata de evitar la intimidad. Se trata de reconocer que se puede tener intimidad, que se puede pasar tiempo juntos, pero luego dormir separados. Esa es una parte muy importante de la conversación. Ambos miembros de la pareja deben comprender y estar de acuerdo”, dijo Khosla.

Ha visto cierta reticencia entre sus pacientes cuando les sugiere dormir separados.

“Por lo general, es el cónyuge de alguien el que ronca o alguien cuyo cónyuge tiene una alarma que lo despierta a las cuatro de la mañana o algo así. Hablamos de ello. Y la gente se opone de inmediato y dice: “Oh, no, no, eso no va a funcionar para mí”, dijo.

Algunos, dijo Khosla, “se sientan a pensarlo un minuto y se dan cuenta de que piensan: me encantaría hacer esto, pero ¿cómo se lo digo a mi pareja?”.

Tracey Daniels y su marido llevan durmiendo separados unos cuatro años. Al principio, no hubo grandes conversaciones. Ella simplemente se dirigió a la habitación de invitados.

“Todo empezó porque mi marido ronca terriblemente, pero yo también tengo el sueño muy ligero. Si él dejaba caer un clip en el suelo alfombrado, yo me despertaba”, dijo Daniels, que vive en Tryon, Carolina del Norte.

Más tarde, dijo, inició una conversación después de que le diagnosticaron cáncer de mama y se sometió a una cirugía.

“Él viene, me arropa y me da un beso”, dijo Daniels.

Rotan a sus tres perros por la noche.

La Dra. Phyllis Zee, jefa de medicina del sueño en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y directora de una clínica del sueño en el Hospital Northwestern Memorial de Chicago, dijo que la separación del sueño es común en su práctica.

“Sería una gran idea hablar sobre la compatibilidad del sueño antes de casarse. Suelo verlo cuando las parejas llevan casadas o han estado juntas algún tiempo y han intentado negociar esto durante un tiempo”, dijo.

Cuando llegas a la mediana edad, dice Zee, el sueño es menos intenso.

“En general, eres más propenso a sufrir problemas como insomnio o apnea del sueño, y eso empieza a ser molesto”, dijo.

Si bien no hay nada de malo en dormir separados, Zee dijo que la tecnología ha ayudado a que compartir la cama sea más fácil en algunos aspectos. Las máquinas de ruido blanco, las almohadas y la ropa de cama refrescantes, los colchones con controles de temperatura duales y las mantas eléctricas con control dual pueden ayudar, dijo Zee. Algunas parejas han dejado de compartir mantas y usan las suyas para dormir mejor.

“Existe todo un mercado disponible para mitigar algunos de estos problemas”, afirmó.

La separación del sueño es más aceptada ahora porque la gente se ha vuelto más consciente de la importancia del sueño de calidad para la salud general, dijo Zee.

“Por otro lado, hay investigaciones que demuestran que dormir juntos tiene beneficios”, afirmó. “En general, probablemente lo mejor sea buscar ayuda profesional antes de tomar una decisión. ¿Son los problemas un signo de un trastorno del sueño que se puede tratar?”