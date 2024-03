Vacuna contra el virus del papiloma humano y cáncer en urología

La vacuna gardasil-9 contra el VPH o virus del papiloma humano protege contra la infección por las cepas 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,52 y 58, las cuales pueden causar cáncer de pene en el hombre, cáncer de cuello uterino, vagina en la mujer, y en el hombre y en la mujer cáncer oro-faríngeo y cáncer de ano. Este virus es común y se propaga generalmente a través de las relaciones sexuales, y se espera que la vacuna prevenga aproximadamente el 70 % de estos canceres.

Existen cientos de tipos de estos virus, y muchos de ellos no causan problemas. Es importante decir que las vacunas no son un tratamiento para el cáncer, sino que su función es que aplicándosela con tiempo disminuye de manera importante que se desarrolle un cáncer causado por una de las cepas que protege la vacuna. Existen cepas que sólo producen verrugas genitales, que no necesariamente tienen relación con el cáncer.

No todas las verrugas genitales son producidas por el virus del papiloma humano, hay verrugas que salen por genética, otras salen por traumas o golpes, y hay verrugas que sí son infecciosas.

Algunos estudios científicos han relacionado el contagio de las cepas del virus del papiloma humano de alto riesgo con un aumento en la probabilidad de muerte cardiovascular. La Asociación Americana Contra el Cáncer en Estados Unidos menciona que en muchas personas el sistema inmunológico o su sistema de defensa es capaz de atacar el virus y eliminar la infección en un lapso de dos años aproximadamente, sin embargo, esto no siempre es así, por eso la importancia de la prevención, vacunarse.

La vacuna del papiloma humano es segura, no está hecha de virus muertos, ni de virus atenuados. Está hecha de una macromolécula que semeja la actividad del virus y te da protección, por eso esta vacuna no produce reacción adversa, no está hecha de virus.

Esta vacuna se aplica tanto en hombres como en mujeres desde los nueve años de edad hasta los 43, no importa que tengas verrugas, que hayas tenido cáncer, la finalidad de la vacuna es que el virus se inactive. Se supone que siete de cada 10 personas hombres y mujeres tienen papiloma.

Ante la duda visite su urólogo.