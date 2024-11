“Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la Tierra?”

Estamos llegando al final de otro año litúrgico, y las lecturas son siempre sobre el final de los tiempos. Y yo siempre me pregunto ¿permaneceré yo fiel a mi Señor todo este tiempo? Espero que sí, que lo haga. Cada día rezo al Señor que mi fe permanezca hasta el final de mis días. No quiero fallarle al Señor como lo hicieron algunos de sus propios discípulos cada vez que Él les hablaba de cosas que ellos no entendían.

Estas palabras que están en el Evangelio según San Lucas, las digo a menudo para que me ayuden a permanecer siempre fiel al Señor ahora y siempre. Te invito a que tú también lo seas.

Esta es una semana de muchos acontecimientos que me llevarían a distraerme de las cosas del Reino, y rezo con más fervor para evitar alejarme de El. Oh Señor, ayúdame y ayúdanos a permanecer siempre fiel a Ti a pesar de las dificultades que encontremos en mi camino. Amén.