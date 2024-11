La valentía de aprender de los propios errores

La vida parece que es de los más valientes, de los que están dispuestos a verse a sí mismos con ojos de honestidad, esa valentía de admitir que no eres perfecto y que en toda circunstancia y situación puedes equivocarte, y ante ello asumir tu propia humanidad. Hay que admitir que no siempre vas a tomar las mejores decisiones, que ante tal realidad vas a cometer hechos que lamentarás toda tu vida, que el equivocarse siempre estará como recordatorio de tu proceso de maduración.

Es fácil señalar los errores ajenos, pero es difícil admitir los propios, somos silenciosos ante los que hacemos, y queremos justicia ante los grandes sufrimientos que provocamos en otros, pero callamos ante los que hemos infringido a los demás. Cuando aprendemos a entender nuestra imperfección es ahí donde se abren todas las puertas de la madurez, dejamos atrás a ese viejo patrón de irresponsabilidad y empezamos a crecer. Maduramos con los errores por lo tanto son necesarios, y aunque suene cruel los necesitamos para garantizar nuestro aprendizaje en la vida, entender que hemos pagado un precio por ello no sólo nos engrandece, sino que nos ayuda a madurar, así que no tengas miedo de equivocarte es parte del proceso, aprende de ellos y así no solo serás valiente, sino que vas a crecer como alma.