Liberándonos de las ataduras de los apegos

Hablemos de un tema que muy pocos tratan, primero porque no vende portadas de revistas, los religiosos no lo consideran parte de credo alguno así que primero definamos a qué me refiero.

Imagínate que llevas años trabajando, digamos 13 años, y desde hace unos años ya no sientes emoción por el mismo, pero vas todos los días y a pesar de la desidia y del poco interés siempre los haces a pesar de no sentirte a gusto.

Te sientes que estás atado a una rutina que funciona. Tu zona de confort es inmensa, estás apegado a algo que no te lleva a ningún lado. Ya la magia que alguna vez existió se fue, y lo peor de todo: sufres porque sientes una monotonía que te hace infeliz.

Sí, eso se llama apego, y según Siddharta Guatama (Buda) es la raíz de todo sufrimiento; este apego puede ser a alguien o algo relacionado a ti de muchas formas tales como una relación emocional, familia, trabajo, pareja, incluso un país que ya no te agrade, una situación de vida difícil, deudas económicas, situaciones de vida, cualquier cosa que te haga sentir que no vas a salir, que te tiene ‘atrapado’.

Pero eso no debe ser así. El apego se puede superar. La mejor forma de liberarte es entender que eso que llamamos apego te hace sufrir y por ende infeliz, que si lo liberas de ti y de tu mente luego lo podrás enfrentar con valentía.

Asumir que eso que nos ata a una persona, circunstancia o lugar no existe más que en nuestra mente, si lo dejas ir, si te das permiso de liberarte, de acariciar la hermosa tranquilidad de la libertad, no solo has evolucionado sino también crecido como persona, el apego debe ayudarte a ver tu fortaleza, a entender que nada puede atarte solo si tú lo permites en tu mente.