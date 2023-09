Gastar racionalmente para evitar el consumismo

Entienda que estamos bombardeados por mensajes consumistas, pero usted es quien controla en qué va a gastar su dinero, tiene la última palabra y con ello el poder de decisión, no puede dejar que la mercadotecnia le gane su voluntad, mucho de lo que se anuncia no es realidad, simplemente una estrategia para inferir el deseo de consumir. Si usted entiende el proceso no puede afectarle, por más hermoso que sea un anuncio publicitario no puede obligarle a nada, tenga los pies en la tierra y entienda que todos desean que su dinero sea gastado en los productos y servicios que ofrecen, de usted depende ser inteligente y discernir sus prioridades y necesidades.

El consumismo es una herramienta efectiva de cara al dinamismo dentro de la economía, pero tiene sus situaciones también, debe aprender qué desea hacer con su dinero, no lo puede gastar por gastar, haga un camino claro sobre qué necesita, sane sus deudas e intente vivir en equilibrio con sus ingresos; cuando usted se sale de ese balance termina siendo víctima del consumismo, para ello debe aprender a apreciar qué cosas son necesarias y cuáles le son aditamentos a su vanidad, el consumismo siempre estará ahí, de usted depende salir avante y ser aún más productivo, cuando algunos derrochan usted invertirá o ahorrará, y finalmente disfrutará una vida llena de metas cumplidas y de realidades satisfactorias.