De Copenhague a tu closet: La llamada "quinta capital de la moda"

La semana de la moda de Copenhagen ha celebrado sus 20 años este 2026, con una propuesta que ha elevado las expectativas para las otras cuatro semanas de la moda más relevantes.

Durante estos días, la capital danesa no solo ha impulsado la creatividad y el diseño alrededor del mundo, se ha convertido en la cuna de los estándares ecológicos que buscamos ver más a menudo.

Colección Otoño Invierno 2026 de Holzweiler.

Copenhague es la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca, es el núcleo del estilo de vida escandinavo, conocido por su sostenibilidad, cultura de ciclismo, diseño moderno y el encanto histórico de una ciudad costera, destaca por sus coloridos canales, por ser la monarquía más antigua de Europa y la alta calidad de vida. La ciudad se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones que buscan moda consciente sin sacrificar estilo, atrayendo a la industria global.

Todo amante de la moda sabe cuales son las grandes capitales encargadas de definir el estilo y estándar mundial en cuanto a diseño: Nueva York, París, Londres y Milán. Sin embargo, este factor debe ir acompañado por el interés de evolucionar en una época afectada por la crisis climática y jóvenes que se preocupan más por su planeta que por vestir de lujo. Si bien estas ciudades siguen y seguirán siendo las protagonistas, muchas otras ciudades como Berlín y Seúl han competido por el reconocimiento para convertirse en la "quinta semana de la moda".

Street Style en la Copenhague Fashion Week Primavera 2026Fotografía de Noorunisa

La Semana de la Moda de Copenhague

Iniciada oficialmente en 2006, la Semana de la Moda de Copenhague ha conmemorado su 20 aniversario este año con la celebración de sus logros en la industria, sobre todo en la sostenibilidad. En los últimos 20 años, las exportaciones de moda de Dinamarca han crecido un 84 % y ahora representan dos tercios de los ingresos totales de la industria de la moda danesa. En total, la industria representa el 5 % de las exportaciones totales de mercancías de Dinamarca, según los organizadores de la semana de la moda.

Street Style en la Copenhague Fashion Week Primavera 2026Jason Jean/WWD

Entre 2020 y 2023, la capital danesa introdujo una serie de requisitos de sostenibilidad para las marcas que deseen participar en la semana de forma oficial, posteriormente, estas normas fueron adoptadas por el Consejo Británico de la Moda, convirtiendo a Copenhague en un referente internacional en cuanto a regulaciones sostenibles dentro de la moda.

El estilo escandinavo

Este estilo nórdico se define por un minimalismo funcional, colores vibrantes, siluetas cómodas y la capacidad de las prendas para pasar del trabajo a eventos sociales. Es un estilo que, a pesar de tener que lidiar con el frío, mantiene su brillo y vanguardia. Hoy este estilo ha pasado de basarse en capas minimalistas para cubrirse ha incorporado elementos disruptivos como el pillbox hat, el encaje y la transparencia de tul, la mezcla de estampados para hacer looks interesantes, zapatillas planas, tejidos a crochet coloridos y capas o abrigos piel.

Street Style de CopenhagueFotografía de Noorunisa

Más que una nueva capital de la moda, Copenhague demuestra que el futuro del estilo no solo se define en tendencias o pasarelas, sino en la responsabilidad con el entorno y en la manera en que consumimos. La llamada “quinta semana de la moda” no busca reemplazar a las tradicionales, sino recordar que la industria puede evolucionar sin perder creatividad, y que vestir bien también puede significar vestir con conciencia.