Las noticias que marcaron le moda este 2025

El año 2025 consolidó transformaciones clave dentro del mundo de la moda, impulsadas por decisiones estratégicas de grandes casas, avances tecnológicos y una creciente apuesta por la sostenibilidad. En este repaso anual, recopilamos los acontecimientos más influyentes que guiaron a la industria, redefinieron tendencias y marcaron un antes y un después en la manera en que consumimos, comunicamos y entendemos el vestir.

JONATHAN ANDERSON TOMA EL CARGO DE DIRECTOR CREATIVO DE DIOR

Jonathan Anderson, el diseñador de moda irlandés conocido por su trabajo en Loewe, entra a Dior como su nuevo director creativo, asumió el cargo tras la salida de Kim Jones a principios de 2025, consolidándose como el único director creativo para todas las líneas de Dior, incluyendo mujer, hombre, Alta Costura y Crucero. La pasarela debut de Anderson fue el 27 de junio en la Semana de la Moda Masculina de París.

Jonathan Anderson

Donatella Versace deja su puesto como directora creativa

Donatella Versace dejó su rol de Directora Creativa de Versace en 2025, después de casi tres décadas asumiendo el cargo desde 1997 tras el asesinato de su hermano Gianni Versace, pasó a convertirse en Embajadora de la marca y fue reemplazada por Dario Vitale quien estuvo en Miu Miu.

Donatella VersaceEFE

Prada cierra la compra de Versace

Tras su anuncio en marzo del presente año, Prada finalizó la adquisición de Versace por casi 1,400 millones de dólares, unos 1,250 millones de euros, consolidándose como uno de los conglomerados de moda más grandes en Italia. Se espera que este cierre relance la fortuna de Versace tras su mal rendimiento como parte del grupo estadounidense Capri Holdings.

Operador en la fábrica de Prada.AP

Fallece el diseñador Giorgio Armani a sus 91 años

El diseñador italiano Giorgio Armani falleció el 4 de septiembre de 2025 a los 91 años en Milán debido a una debido a una infección pulmonar, confirmado por el Grupo Armani “Il Signor Armani falleció de forma pacífica, rodeado por sus seres queridos”, manifestó el equipo.

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani agradece los aplausos tras la presentación de su colección masculina otoño/invierno 2020/21 en Milán el 13 de enero de 2020.(Photo by Miguel MEDINA / AFP)

El bolso Birkin original es subastado por por US$10,1 millones

El prototipo original del icónico bolso Birkin de Hermes, inspirado en la actriz Jane Birkin, fue subastado por Sotheby's en París en julio de 2025 por aproximadamente 10 millones de dólares y adquirido por el coleccionista japonés Shinsuke Sakimoto.

El bolso perteneció a la actriz y cantante Jane Birkin durante una década

Anna Wintour abandona el cargo como editora en jefe Vogue USA

Anna Wintour dejo el cargo de editora en jefe de Vogue Estados Unidos en Junio, luego 37 años supervisando uno de los medios más importante en el mundo de la moda, posicionando a Chloe Malle como su reemplazo. Sin embargo, mantendrá su cargo como directora global de contenidos del grupo Condé Nast, editora global de Vogue y directora artística del grupo.

Anna Wintour asiste a la gala benéfica del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, el lunes 5 de mayo de 2025 en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)Evan Agostini

Jaden Smith es nombrado director creativo de Christian Louboutin

En Septiembre, el rapero y actor Jaden Smith fue nombrado el nuevo director creativo de la línea masculina de la marca Christian Louboutin, conocida por sus stilettos de suela roja. Su debut será con una cápsula en enero de 2026 y, luego, con su colección completa presentada en la Semana de la Moda Masculina en París Otoño / Invierno 2026.

Smith supervisará cuatro colecciones al año y se encargara del lado creativo de los zapatos, artículos de cuero y accesorios.

Christian Louboutin anunció a Jaden Smith como el primer director creativo para su línea masculina.foto: ap

Se anuncia el tema de la Gala del Met de 2026

La gala en beneficencia del Instituto del vestido del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York que tendra lugar el 4 de mayo de 2026 tendrá como tema el Costume Art o Arte del Vestuario en español. Una exhibición que celebra la moda como arte y su conexión con el cuerpo, “la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que llevamos”, explico Andrew Bolton, curador del Costume Center del MET.

Beyoncé, Venus Williams y Nicole Kidman serán las co presidentas de esta edición junto a Anna Wintour.