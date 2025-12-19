Colores que dominan la moda 2026 y cómo llevarlos en climas tropicales

La moda del 2026 se presenta como una respuesta a un mundo que busca equilibrio y las paletas cromáticas no son la excepción, son herramientas que buscan transmitir calma, energía, optimismo y conexión con la naturaleza y el medio ambiente.

¿Qué colores veremos en tendencia este 2026?

El blanco toma el puesto número uno como color del año 2026 gracias a Pantone, un color que funciona como lienzo para los vibrantes que veremos. Según WGSN y Vogue, el 2026 brillará por sus colores elegantes y neutros. Van desde lo minimalista, como el Cloud Dancer, también marrones y tonos pasteles, al rojo Borgoña, naranja, púrpura y el verde azulado de WGSN, colores con los que nos hemos topado en temporadas pasadas y veremos de nuevo en las siguientes pasarelas.

Marrones

El marrón no es exclusivo de temporadas frías y de atuendos pesados, puede ser mucho más versátil y esta profundamente conectado con la naturaleza. A pasado a aportar calma y una elegancia silenciosa en cualquiera de sus tonos, caqui, arena, café, etc. Materiales como lino, el algodón y el satén lo llevan a su lado más fresco y tropical o profesional con el Corduroy. Funciona en looks casuales y de oficina, transmitiendo profesionalismo sin rigidez, en looks completos como pantalón y chaqueta o un top corto y una falda ligera.

Dulce Crop Top de Maylé Vasquez

Tonos pasteles

Los tonos pasteles se han convertido en una pieza clave del vestir contemporáneo, especialmente en climas tropicales donde la ligereza visual es tan importante como la comodidad. Colores como azul cielo, lila, amarillo claro o rosa aportan frescura, serenidad e incluso inocencia. En telas como lino, algodón, gasa, funcionan mejor en siluetas sueltas, vestidos amplios con largo midi, o blusas estilo Babydoll con aire de la época victoriana.

Azalea Blouse de Ana + Maria

Rojo Borgoña

Un tono imponente, sensual y sofisticado, perfecto para cualquier estilo si se usa con intención. Su elegancia clásica lo hace perfecto para eventos de noche, cenas, eventos formales o especiales, combinado con accesorios dorados que lo hacen más especial. Por su peso e intensidad, se vería interesante como acento en looks neutros, en estampados florales y sobre tejidos con movimiento, llevándolo a su lado más tropical, pero sin perder su elegancia atemporal.

Lulu Top de Maria Calderon

Blanco

El color de las nubes elegido para representar el año, es un color esencial, básico y atemporal que en climas tropicales cobra un protagonismo, no solo por su estética y su versatilidad, sino por la sensación de frescura que transmite en telas como lino, algodón o gasa ideal para acompañar el calor tropical sin perder elegancia. Es perfecto para combinar con cualquier otro tono de la lista o en looks monocromáticos, con siluetas fluidas y amplias como pantalones Palazzo para lo oficina o en un Sundress para salir en el día.

Blouse Monica de Jenny Polanco

Verde Azulado

El “Teal”, color de año elegido por WGSN, no el favorito de muchos pero con interesantes formas de usarse. Es un color profundo que aporta frescura y personalidad a cualquier atuendo que esta sumamente arraigado con los colores de la naturaleza y el mar en el caribe. Es un color moderno, perfecto para siluetas y momentos más relajados del día. Funciona muy bien en siluetas de vestidos midi y tops cortos, incluso en la ropa de baño y estilo resort. Puede llevarse a lo sofisticado al usarse con accesorios simples, preferiblemente metálicos, que lo eleven y looks conservadores de para cenas de noche o tardes relajadas.

Olivia Dress de Carolina Socías

Naranja

Este no es más que un color vibrante, optimista y lleno de energía que en climas tropicales es un si natural. Evoca sol, vitalidad y creatividad. Su espíritu alegre lo hace casi perfectos para eventos de igual energía en el atardecer en vestidos largos y Dopamine Dressing, una tendencia que se basa en usar colores brillantes y saturados en para elevar el estado de ánimo. En nuestro clima tropical, el naranja se vería perfecto en telas ligeras como tul y satén que se mueven con el viento. Además de usarse en conjuntos completos, el color se lleva bien con el verde y acentos morados.

Ancient Copper Chamba Skirt de Ila by Bea

Púrpura

Un color fuerte que nos lleva al lujo, el poder, el misterio y la sabiduría, anteriormente asociado con la nobleza por su procedencia, un molusco del Mediterráneo. Su naturaleza noble y elegante lo lleva directamente a piezas como chaquetas junto pantalones de sastre de lana o algodón, un look singular para mentes creativas y que aporta feminidad a la ropa de sastre asociada con los hombres. Fuera de lo Business Casual, el Purpura sigue siendo estructurado en con lujosos volúmenes en eventos especiales de gala.

Casandra Top de Valentina Evertz

En definitiva, la paleta de colores del 2026 es perfecta para conectar con toda personalidad y adaptarse a lugar de nuestro entorno tropical. La clave está en seleccionar tejidos ligeros, siluetas cómodas y combinaciones de colores que respeten nuestro estilo personal, sin perder lo que cada color busca contar.