Del 12 de septiembre al 12 de octubre, la Ostería O.livia, en BlueMall Santo Domingo, se transforma en escenario de un takeover inédito donde la estética de Ferragamo se une con la excelencia culinaria del restaurante. Durante un mes, moda, diseño y gastronomía convergen en una experiencia sensorial marcada por la sofisticación italiana y el espíritu vibrante del Caribe.

Ferragamo y Ostería O.livia celebran la esencia del verano italiano en Santo Domingo

La Ostería O.livia se viste con la elegancia de Ferragamo: sombrillas, detalles y tonos característicos que evocan los veranos italianos. Cada rincón del restaurante se convierte en un relato visual que combina tradición e innovación, ofreciendo a los invitados un viaje narrativo a través del estilo de vida italiano.

Ferragamo y Ostería O.livia celebran la esencia del verano italiano en Santo Domingo

Bajo la dirección del chef Erik Malmsten, el menú celebra la sencillez exquisita de la cocina italiana con platos como Burrata Calabrese, Filete di Manzo al Grill, pastas icónicas como Tonnarelli alla Carbonara e Tartufo y Raviolo Doppio, junto a postres como Gelato de Mascarpone y Frambuesas. La propuesta se acompaña de cócteles emblemáticos, donde el Negroni se convierte en ritual y el Spritz en símbolo de frescura. Además, un Gelato Bar artesanal suma un toque lúdico con creaciones únicas.

Ferragamo y Ostería O.livia celebran la esencia del verano italiano en Santo Domingo

Italia desde el Caribe

Durante este takeover, cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para capturar la esencia del verano italiano. Más que una colaboración, esta iniciativa es una invitación a vivir Italia desde Santo Domingo: un espacio donde moda, mesa y diseño se entrelazan para regalar momentos de belleza que trascienden el tiempo.

Ferragamo y Ostería O.livia celebran la esencia del verano italiano en Santo Domingo

Sobre Ferragamo

Ferragamo y Ostería O.livia celebran la esencia del verano italiano en Santo Domingo

Fundada en Florencia en 1927, Ferragamo es sinónimo de artesanía, innovación y elegancia atemporal. Sus creaciones, que han acompañado a las estrellas del cine y de la moda, continúan redefiniendo el lujo contemporáneo.