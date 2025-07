Ser un papá con estilo jamás pasará de moda. Este fin de semana, la República Dominicana celebra el Día de los Padres, por lo que la dedicatoria de este artículo va a esos hombres que no solo se preocupan por criar, trabajar y proteger, sino que también se atreven a cuidar su imagen personal. ¡Sí! Sentirse bien, mirarse al espejo y verse bien también es una forma de alimentar el amor propio. Y no, no hay edad ni talla para hacerlo. A continuación te orientamos un poco más.

El caballero de hoy en día evolucionó: se preocupa por estar bien puesto. Y, contrario a las damas, no se preocupa tanto de seguir reglas rígidas o de copiar lo que está en tendencia. Está consciente de saber qué le queda bien, qué proyecta su esencia y qué lo hace sentir cómodo sin renunciar al buen gusto.

¿Cómo se logra? La clave está en conocer su tipo de cuerpo y vestirlo con intención, siempre respetando su identidad y sus gustos. A continuación, le damos una guía práctica y real para que se sienta cómodo con cada prenda de vestir que utilice.

¡Papá! Ser padre se viste con estilo y elegancia

Si tiene una figura atlética, con hombros anchos y cintura más estrecha, aprovecha la silueta con camisas entalladas, polos ajustados al torso y pantalones rectos. ¿Le gusta presumir su cuerpo? Entonces mantenga las líneas limpias para resaltar su proporción natural. El lino es tu mejor aliado: fresco, elegante y ligero. Un look ideal para ti, en esta fecha, puede ser una camisa de lino blanca con cuello Mao, pantalones slim beige y loafers marrones sin calcetines visibles. Sencillo, masculino y moderno.

Cuando hablamos de un silueta más rectangular, es decir, hombros, cintura y caderas casi en la misma línea, ¡cree contraste! Juega con camisas que tengan estructura: bolsillos en el pecho, cuellos firmes, tejidos texturizados o colores que resalten la parte superior. Los pantalones tipo chino o joggers de algodón con caída natural funcionan muy bien. ¿Atuendo ideal para este domingo? Para un look casual, puede agregar una sobrecamisa a su t-shirt, con jeans oscuros y tenis limpios. Se verá relajado pero con intención.

¿Cintura más ancha que el resto del cuerpo? Querido papá con cuerpo más redondeado, el objetivo al vestirse debe ser alargar visualmente la silueta y suavizar líneas. Evite camisetas demasiado ceñidas o estampados grandes. En su lugar, opta por camisas de corte recto, colores oscuros o neutros y tejidos livianos con buena caída. Un blazer desestructurado puede ayudarte a definir la forma sin apretar. Pantalones con pretina ancha y corte recto son ideales, y los zapatos tipo monk o mocasines estilizan más que los de punta redonda. Una camisa azul marino, pantalón caqui y zapatos chocolate pueden ser su look perfecto este Día de los Padres.

Por otro lado, si tienes una silueta tipo triángulo invertido (hombros anchos, caderas angostas), deberás evitar sobrecargar visualmente el torso. Lo preferible es trata de no usar chaquetas con hombreras pronunciadas o camisas muy ajustadas al pecho. Balancea con pantalones rectos y de pinzas suaves que den un poco más de peso visual a la parte inferior. Los colores sólidos y las líneas simples te favorecerán.

Sin importar la forma de tu cuerpo, hay piezas que todo papá con estilo debe tener: una buena camisa blanca, un pantalón que te quede perfecto (sí, ese que no tienes que ajustar con cinturón), zapatos de cuero limpios, un blazer liviano, un perfume que te identifique y, por supuesto, actitud, pues nada se ve mejor que un hombre que se siente seguro de quién es.

Este Día de los Padres, el mejor regalo puede ser mirarte al espejo y decir: “Me veo bien y me siento mejor”. No se trata de cambiar quién eres, sino de vestirlo con orgullo. Estilo no es seguir modas, es saber usarlas a tu favor, porque ser papá con estilo también es dejar una huella.