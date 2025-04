THE ONE Talk: La visión de los líderes que transforman el día de tu boda

La República Dominicana se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para bodas gracias a su belleza natural, su calidez humana y su capacidad para ofrecer experiencias inolvidables. Pero, más allá de los espectaculares paisajes, la atención personalizada y la pasión de los dominicanos son los verdaderos ingredientes del éxito de este mercado.

La industria de las bodas en República Dominicana es un sector en crecimiento que representa aproximadamente el 4% del turismo extranjero en el país, consolidándose como un destino líder en el Caribe para bodas de alto perfil.

Así lo explicó Sócrates Mckinney, productor de eventos para novios durante el conversatorio en THE ONE Talk Bridal Weekend, un encuentro que reunió a expertos en diversas áreas de la industria en la esplendorosa Plaza Colonial del Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort. Allí, se abordaron temas claves como la planificación, la moda y la experiencia del cliente en una boda.

Paradisus by Meliá presentó lo mejor de la moda nupcial dominicana en “THE ONE Bridal Weekend”CS

Gladys Quiñones, wedding planner de Gladys Luxury Weddings, destacó la evolución de las bodas de destino en la región Este del país. Subrayó la importancia de personalizar cada celebración, incorporando elementos locales para ofrecer experiencias únicas.

Una boda de destino en el país no se limita a una ceremonia de unas pocas horas, sino que se concibe como una experiencia de varios días en la que los invitados pueden sumergirse en la cultura local. Desde la bienvenida hasta el día de la ceremonia, cada detalle es una oportunidad para destacar lo mejor de la República Dominicana.

Uno de los grandes retos en la planificación de bodas es lograr una coherencia entre la imagen de la novia, la decoración y todos los elementos visuales del evento. Quiñones destaca que su trabajo no solo se centra en el diseño de la boda, sino también en asegurar que cada proveedor trabaje en armonía con la visión de la pareja. “Desde la elección del pastel hasta la decoración floral, cada detalle debe estar alineado para crear una experiencia estéticamente unificada”, afirma.

“El entorno juega un papel clave: Conocer la zona y sus particularidades permite crear souvenirs únicos, recuerdos que reflejan la esencia del destino. Como explican expertos del sector, lo que realmente marca la diferencia es el trato especial que los dominicanos ofrecen, logrando que cada boda se sienta íntima y personalizada”, agrega.

En cuanto a la moda nupcial y tradición Dominicana, Gloria Peña, directora creativa de la firma Hippólito, resaltó el papel de la guayabera en las bodas, especialmente en ceremonias de playa. Mencionó que cada vez más novios la eligen por su frescura y estilo acorde al clima caribeño.

“Cuando se planifica una boda, la moda ocupa un lugar central en la visión del wedding planner. La guayabera, una pieza emblemática del Caribe, ha ganado popularidad en las bodas de playa y diurnas”. La experta en moda masculina añade que el lino, material tradicional de la guayabera, se adapta perfectamente al clima cálido y permite a los novios e invitados sentirse elegantes y cómodos.

Por su parte, Laura García, diseñadora de vestidos de novia, explicó que la nueva generación de novias busca opciones más minimalistas y cómodas, alejándose de los diseños tradicionales con faldas voluminosas y mangas recargadas.

“Antes, solo se utilizaba el color ivory, o un vintage white. Ahora, son más abiertas a casarse con un cream color y en telas que son más cómodas, relajadas. ‘Mira, yo me quiero sentar y que no se me estruje’, me dicen ese tipo de cosas. Entonces, tener este tipo de propuestas minimalistas es lo que está trayendo a este público que tiene esa necesidad y que no lo que ando buscando es justo lo diferente”, aclara García.

Selección de vestidos: Entre el presupuesto y el diseño

María Alejandra, representante de la boutique ‘The White Dress’, destaca la importancia de la variedad a la hora de seleccionar vestidos. “Cada novia tiene una personalidad única, por lo que buscamos ofrecer opciones que se adapten a diferentes estilos”, afirma.

Por su parte, el diseñador Rafael Rivero enfatiza que el presupuesto juega un rol crucial en la selección del vestido. “Trabajo con materiales italianos, franceses y turcos de la más alta calidad. Algunas novias prefieren invertir en un diseñador local que pueda materializar su sueño, asegurando que cada detalle sea perfecto hasta el último instante”, explica.

Los novios también son protagonistas

El concepto del novio como una figura secundaria ha cambiado drásticamente. Manuel Febrillet, diseñador de moda masculina, destaca que los hombres han comenzado a personalizar sus looks, alejándose de la rigidez del clásico smoking.

“El novio también quiere un momento de protagonismo. Ahora vemos hombres que apuestan por nuevas siluetas, colores y detalles que los hacen destacar con elegancia”, así lo explicaba el creativo, quien también presentó su colección ‘Elegancia de Destino’. Igualmente, señaló que los hombres han evolucionado en su forma de vestir para bodas. Ahora buscan personalizar su atuendo, incorporando nuevos volúmenes, colores y detalles que les permitan destacar sin perder elegancia.

Gastronomía y experiencia integral

Además de la moda y la planificación, el productor Sócrates Mckinney destacó la importancia de la gastronomía en las bodas. En esta ocasión, Varsovia de Cakes by Vale, una pastelería establecida en Punta Cana, explicó el valor de incluir postres y sabores auténticos que complementen la identidad del evento.

Durante el conversatorio, se resaltó que uno de los mayores atractivos de la República Dominicana como destino de bodas es la calidez y dedicación de su gente. Los expertos coincidieron en que los dominicanos no solo brindan un servicio de calidad, sino que se entregan con pasión, lo que convierte cada ceremonia en una experiencia memorable.

El encuentro ‘THE ONE’ evidencia que nuestra isla está preparada para recibir bodas de alto nivel, ofreciendo no solo locaciones paradisíacas, sino también una industria robusta que combina tradición, moda, innovación y una hospitalidad inigualable.

Las bodas de destino en República Dominicana continúan evolucionando, con una industria cada vez más sofisticada y orientada a la personalización. Diseñadores, organizadores y proveedores trabajan en conjunto para ofrecer experiencias únicas, donde la esencia del país se refleja en cada detalle.