Zuleika Viera asume por segunda vez la Dirección de Maquillaje y Peinado de RD Fashion Week

Ya inicia el RD Fashion Week y para que todo lo que conlleva este evento sea posible es necesario que cada uno de los diseñadores tengan a las modelos listas.

Por eso, la empresaria y maquillista de celebridades, Zuleika Viera, ha sido designada nuevamente como la directora de maquillaje y peinado en esta edición, consolidando su papel en uno de los eventos de moda más emblemáticos del país.

Zuleika ha dejado una huella imborrable en diversas producciones televisivas, eventos de alfombra roja y pasarelas internacionales, con más de una década de experiencia en la industria de la belleza.

"Es un honor volver a asumir este rol en un evento que celebra la creatividad y la diversidad de la moda en nuestro país. Mi compromiso es elevar no solo la estética de las pasarelas, sino también empoderar a cada individuo con confianza a través del arte del maquillaje", afirmó Viera en agradecimiento a Melkis Díaz.

Reconocida por su excepcional talento, Zuleika es capaz de crear looks impresionantes que realzan tanto la apariencia como la autoconfianza de quienes maquilla. Su enfoque inclusivo destaca la belleza natural de cada persona, independientemente de género, etnia o características, contribuyendo a una representación más diversa en el mundo de la moda.

Su estilo distintivo la ha llevado a liderar eventos de gran calibre como New York Fashion Week (NYFW) y Miami Swim Week, trabajando con destacadas celebridades en galas prestigiosas como los Latin Billboard, Met Gala y Latin Grammy. Su trabajo ha sido reconocido en revistas de renombre como People en Español, Hola y Vogue.

Titulado por la Asociación de Escuelas de Belleza del Estado de Nueva York (NYSBSA), Zuleika también se ha dedicado a la enseñanza desde 2014, comenzando su trayectoria en la Cámara de Comercio de Belleza y Cosmetología Hispana de Nueva York. Ha facilitado masterclasses y talleres para marcas icónicas como Mac Cosmetics y Make Up For Ever, y ha influido positivamente en numerosos profesionales a nivel internacional.

Además de su éxito profesional, Zuleika es una ferviente defensora de la comunidad. Ha sido reconocida por su labor en la lucha contra la violencia doméstica por parte de Vanessa Gibson, presidenta del condado del Bronx, mediante la provisión de recursos a sobrevivientes a través de diversas iniciativas y eventos.

En 2016, fundó "Beauty Against Cancer", una serie de talleres informativos y de embellecimiento diseñados para apoyar a mujeres que enfrentan cambios físicos durante el tratamiento del cáncer. Hasta la fecha, más de 2,000 mujeres han participado en estos eventos, que buscan elevar la autoestima y brindar esperanza ante la adversidad.

La trayectoria de Zuleika Viera como empresaria y maquillista se distingue por su dedicación al servicio de los demás. Con su liderazgo en RD Fashion Week, continúa inspirando a la comunidad y realzando la belleza en sus diversas formas, demostrando que la moda y la empatía pueden coexistir en perfecta armonía.