La diversidad y la inclusión no son ajenas a Melkis Díaz. Las lleva practicando desde niña, lo aprendió en su hogar, con sus padres y en la iglesia. Para ella, aceptar y valorar al prójimo es parte de su esencia, de su compromiso personal. Hablar del tema le sale natural, no hace poses, porque esa es ella.

Con estos valores y una trayectoria de éxito en la industria de la moda, Díaz dirige una de las firmas más prestigiosas de República Dominicana, y ha dado un giro a la plataforma RD Fashion Week desde que asumió su dirección en 2018.

Su enfoque en la inclusión ha redefinido los estándares tradicionales, convirtiéndose en una plataforma que refleja la diversidad de la sociedad. “Creo firmemente que la moda debe hablar de la diversidad en la que vivimos”, comenta Díaz al equipo de Listín Diario. Su visión inclusiva no solo responde a las tendencias globales, sino que además busca crear un espacio donde comunidades vulnerables se sientan valoradas y apoyadas.

Melkis Díaz, comprometida con diseñar un futuro inclusivo y transformador

Según sus palabras, la decisión de incorporar la inclusión como un pilar central en RD Fashion Week fue motivada por el deseo de “reconocer, promover y representar a diversas comunidades”. Su compromiso ha transformado la industria local, abriendo puertas que antes estaban cerradas.

Para lograr el equilibrio entre la inclusión y la estética, Melkis enfatiza que el secreto está en la creatividad y la visión. “La inclusión no debería verse como un sacrificio de la estética. Al contrario, se puede integrar en las tendencias actuales, enriqueciendo el diseño”, explica. Esto implica un esfuerzo consciente por parte de los diseñadores para adaptar sus propuestas a diferentes cuerpos, culturas y estilos. Además, Díaz destaca la importancia de un equipo diverso en el proceso de diseño, lo que aporta una riqueza de perspectivas que se traducen en colecciones innovadoras.

Mujeres privadas de libertad

Uno de los proyectos más conmovedores que Melkis Díaz ha dirigido desde su rol en RD Fashion Week, es la creación de una escuela de diseño de moda en Najayo Mujeres. Inspirada por el trabajo de Jorge Diep en 2014, en colaboración con la Procuraduría General de la República, Melkis ha puesto su mayor enfoque en esta iniciativa. “Me impulsa el deseo de brindarles una segunda oportunidad”, sostiene Díaz, quien ha visto cómo estas mujeres recuperan su autoestima y descubren su creatividad a través del diseño. “La moda se convierte en una herramienta de transformación al permitirles expresar su dolor, resiliencia y esperanza”, añade.

Con estas acciones Díaz no solo está creando moda; está transformando vidas. Desde las pasarelas de RD Fashion Week hasta las aulas de Najayo Mujeres, su compromiso con la inclusión y la diversidad está dejando una huella indeleble en la industria y en la sociedad. La moda, bajo su liderazgo, es mucho más que una expresión de belleza, es un poderoso vehículo para el cambio social.

Clave

RD Fashion Week 2024 se enriquece con la presentación de 45 nuevos talentos en dos desfiles cargados de significado: “Historias que nos unen”, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, reflejando el poder de la moda como puente para conectar historias y realidades diversas; y “Voces silenciadas”, que aborda el feminicidio, a cargo de los estudiantes del Inaguja y la Fundación Moda por la Inclusión.

Talento y corazón

Visión

“Al brindar oportunidades a modelos y diseñadores, he sido testigo de su crecimiento tanto personal como profesional. Estas experiencias me han revelado que la moda no se limita a lo superficial, sino que es un vehículo de conexión humana profunda y una fuerza transformadora”. Melkis Díaz