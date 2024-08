Sócrates Mckinney, la mente creativa detrás de la magia del RD Bridal Week

Vuelve, de la mano del productor de eventos y experto en moda Sócrates McKinney, el RD Bridal Week, un proyecto que busca empoderar a las parejas sobre uno de los días más importantes de su vida: la boda.

“Es una celebración que siempre estará. Durante 20 años, el RDBW ha acompañado a parejas en este proceso, además de informarles sobre las tendencias de la moda, decoración y áreas a fines, orientándolos con los espacios ideales para hacer ese evento especial, como lo fue la propuesta de ‘Cásate en La Zona’, que les enseñó la Ciudad Colonial más allá de las Iglesias”, explica McKinney.

Confiesa al equipo de Revista A La Moda que, en esta edición, para todo los colaboradores de logística es importante poner de manifiesto la calidad de suplidores de las cadenas de valor de la industria de las bodas de nuestro país.

CEO de RDBW, Sócrates McKinneyAlexander Mora

Junto a Mirta Sánchez, busca que esta plataforma promueva la industria de las bodas dominicanas en el mercado internacional, sin descuidar el mercado local. “Espero encontrar el apoyo para realizarlo ahora que sabemos, de manera oficial, que el 4% de los turistas que nos visitan vienen con la finalidad de casarse en nuestras tierras”.

Diseñadores de RD Bridal Week

Este año, los diseñadores presentan sus propuestas, basados en su creatividad, las tendencias y textiles que convertirán a la Ciudad Colonial en el escenario perfecto de moda nupcial.

“La calidad y el respeto a los diseñadores y marcas que se han mantenido en el gusto del público se presentarán el próximo sábado, diseñadores establecidos, aquellos que irrumpen el mercado con propuestas que consideremos buenas”, enfatiza el experto en moda.

Diseñadores:

Desde el 6 al 8 de septiembre, el escenario del Hotel Kimpton Las Mercedes fungirá como la pasarela oficial de las firmas de José Jhan, Gabriela Álvarez, Arcadio Díaz, Giannina Azar, Calpo, Laura García, Manuel Febrillet, Bride to Be, Rafael Rivero, Masculino Formal, La Novea, Isabel Reynoso, Melkis Díaz, The White Dress, Leonardo Fifth Avenue y Michelle Reynoso.

McKinney, productor del evento, informó que, además de los desfiles de colecciones, por iniciativa de la wedding planner Mirta Sánchez, directora creativa del evento, durante el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de un espacio novedoso en todas las instalaciones, donde convergen moda y decoración: El Bridal Showroom.