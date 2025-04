Queens, New York

El lanzador dominicano Frankie Montás, quien fue firmado por los Mets de Nueva York en la temporada muerta, no dudó en mostrar su alegría por ser compañero de Juan Soto.

Una de las cosas buenas, según él, de compartir equipo con Soto es que ya no tendrá que lidiar con él en la caja de bateo.

Montaz describió a Soto como “un increíble bateador” y se mostró entusiasmado por la oportunidad de compartir con él tanto dentro como fuera del terreno de juego.

“La mejor parte es no tener que enfrentarlo. Para nadie es un secreto que Soto es uno de los bateadores más difíciles, y que conoce demasiado la zona de strike, no hace swing a lanzamientos malos, su disciplina es muy buena”, expresó.

Video Frankie Montás: “Lo mejor de ser compañero de Soto es no tener que enfrentarlo”



Sí al Clásico

Montás, quien está en proceso de recuperación tras una lesión, afirmó que está deseoso de representar a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

“Si estoy en salud y soy invitado, no dudaré en decirle que sí a mi país”, aseguró el derecho.

Reacciona a los bates torpedos

El dominicano también hizo referencia a los nuevos bates “torpedos”, cada vez más utilizados en las Grandes Ligas.

Explicó que no está seguro de si son beneficiosos o no para los lanzadores, pero que su mentalidad no cambia.

“Lo importante es ejecutar los picheos, ser menos predecible y tratar de siempre estar encima del bateador”, destacó Montás.

El criollo ha sido un lanzador destacado en las Grandes Ligas, con experiencia en equipos como los Atléticos de Oakland y los Yankees de Nueva York. En la temporada 2024, regresó a la lomita tras superar problemas físicos, mostrando destellos de su calidad en sus presentaciones, con efectividad de 3.30.

Ahora, con los Mets, busca consolidarse y aportar a la rotación del equipo en esta nueva etapa de su carrera.