José Jhan, “Yo no solo hago trajes, toco el corazón de una familia”.

Desde hace más de una década, los novios han tomado un protagonismo importante dentro de la ceremonia nupcial, es decir, no quieren pasar desapercibidos con el atuendo que lleven en ese día especial.

“Las nuevas tendencias que han ido surgiendo en los trajes para novios se mantienen en una constante evolución de los clásicos patrones de la sastrería masculina. Lo más recomendable antes de decir ‘Sí, acepto’ es pensar en un tuxedo que sea elegante y atemporal”, recomienda el diseñador.

Sobre su trayectoria

La firma José Jhan lleva alrededor de 21 años destacándose como Marca País y su evolución la percibe en la aceptación de tantas personas. Su modus operandi es “always happy and smiling”, ¿quién no quiere a un diseñador así?

El diseñador tiene en sus manos una misión importante: crear uno de los atuendos más inolvidables para el novio. En ocasiones no solamente es el desposado, pues ya se han sumado los padres de la pareja, los hermanos y algunos de los Best Men.

“Este compromiso, en sentido literario, puede ser como una cruz de hierro pesada con la que cargo”, dice. Todas las semanas, tiene la responsabilidad de vestir a un caballero antes de la ceremonia.

Estar allí le permite palpar y sentir las emociones de familiares y amigos. Pero, el momento que nunca olvida, y que lo reanima, es cuando recibe ese fuerte abrazo y las palabras de agradecimiento del desposado.

“Cuando entrego al novio, la cruz se derrite y se convierte en unas alas. Yo vuelo, floto lleno de gozo, felicidad y satisfacción de haber hecho algo tan especial e importante en la vida de alguien”, afirma, con lágrimas en sus ojos.

Bodas A La Moda, The Wedding Event

Para este evento, el diseñador presentará su nueva colección, donde, a través de su puesta en escena, contará una historia de amor, escrita por el creativo, que se desarrolla en el oriente con detalles de occidente. Una narrativa romántica que hará a todos los presentes viajar en el tiempo y espacio.

Del 14 al 16 de junio, los asistentes podrán sumergirse en un mundo de las bodas a través de talleres, conferencias y demostraciones que prometen inspirar para que el día de tu boda sea un momento inolvidable.