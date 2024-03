Moda en Premios Soberano 2024: ¡Ellos están aprobados!

Seguiré con la firme convicción de que la moda es subjetiva, una opinión personal, pero sí es cierto que hay elementos a tomar en cuenta a la hora de asistir a una premiación.

Premios Soberano es un galardón que ocurre de forma anual en República Dominicana, una premiación que merece todo el respeto de quienes asisten.

Ustedes, queridos artistas también deben asumir el compromiso de por ese mismo respeto, asistir cumpliendo con la 'etiqueta' o código de vestir, simplemente porque es posible que tengan a todo un país, en familia, esperando ver a su artista favorito, en su mejor versión.

¡Tu ropa comunica!

Cada celebridad, diseñador cuenta una historia cuando desfila en una pasarela, cada celebridad narra una perspectiva cultural y deja en evidencia su estilo en su paso por una alfombra roja. Ahí está la importancia de que tu vestido te defina y esté acorde a tu personalidad.

Descrito esto, iniciemos con un conteo de los artistas, que junto a un gran equipo, lograron buenos resultados. Importante, el orden de secuencia no hace el diseño mejor que otro.

Pamela Sued

Elegante y sofisticada con un vestido blanco y capa de la firma Tom Ford.

Pamela Sued en Tom Ford

Equipo detrás:

Dress @tomford

Pic by @alouettephoto .

Shoes & purse @gucci

Jewelry @leslie.motajewerly

Makeup @jhonaly_guzman

Hairstyle @carolin.hair

Styled by the one and only @readingp

Jatna Tavarez

Elegante y bien puesta. Loa accesorios en su lugar. Un corte de vestido favorecedor para su tipo de cuerpo.

Equipo detrás:

Diseñadora: @suzelletaveras para @bridetobecouturerd

Estilismo: Laura Villamán @combinalo

Hair: @Mindripenahair

MUA: Gilkary @gf_beautycenter

Joyas: Rubíes y brillantes

Jatnna Tavarez

Liza Blanco y Jhoel López

En el caso de ella, llevó un hermoso vestido rojo, color protagonista en la alfombra roja de Premios Soberano. La cartera no era necesaria.

Equipo detrás:

Fotografía: @YaelDuval

Vestido Diseño de @Suzelletaveras para @bridetobe

Estilismo y Dirección de Imagen: @EnyerDiaz

Maquillaje: @jaimemakeupoficial

Peluquería y Peinado: @yudelkagutierrez

Liza Blanco vestida de Suzelle Taveras

Jhoel López, en cambio, decidió por un diseño muy importante para su diseñador Jose Jhan. Este traje duró cinco meses para su elaboración. Primero se bordo la tela con las rosas en hielo rojo y luego fue bordado en cristales y mostacillas por el artista David Minlletty.

Jhoel López

Luz García

Para Premios Soberano 2024 lució un set de dos piezas de la diseñadora Gabriela Azar.

Equipo detrás:

Dirección de imagen @keytherestevez_

Vestido @alvazaratelier

Joyas @goldcenter

Maquillaje @zuleikavieramua

Peinado @angelosteels

Foto @joelguzmanf

Luz García

Caroline Aquino

Un corsé extremo (lo hemos visto en las últimas colecciones de Schiaparelli). Simulaba que eran dos piezas. El color blanco es muy elegante, el estilista dejó que su cuello se luciera por el peinado recogido hacia atrás y sin ningún elemento que compitieran con el hermoso vestido. ¡Genial!

Equipo detrás:

Fotografía: @cr.photographyrd

Diseño: @suzelletaveras

Estilismo y dirección de imagen:: @enyerdiaz

Maquillaje: @christophermakeup por @jhonalybeautystudio

Peinado: @carolin.hair

Caroline Aquino vestida de Suzelle Taveras

