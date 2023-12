Más allá del rojo, ¿qué puedes usar para celebrar durante estas fiestas?

Llegó el mes en el que, durante sus 31 días, las personas viven con intensidad, pero también en alegría extrema y mucha nostalgia. Un intenso coctel de emociones.

Nostalgia porque se va un año, porque te reúnes con los amigos, tienes tiempo de calidad con la familia y comienzas a identificar lo que querrás para los siguientes próximos meses.

Sobre todo, te sientes orgulloso de lo que lograste. Sin embargo, también es importante pensar en lo que usarás para esos días llenos de celebraciones, ¿ya sabes lo que te funcionaría? ¿Lo que está en tendencia para este otoño-invierno? Desde el clásico vestido rojo y de lentejuelas, hasta los de flecos, capas o grandes lazos.

Maxi LAzo

Flecos SANDRO

Preocuparse no es una opción porque revista A La Moda dará respuesta a todas tus preguntas. Los primero días de diciembre estaremos en otoño, pues no será hasta el 21 de diciembre que en República Dominicana, a lo mejor, se sienta una brisita pero, como sabemos que el clima posiblemente no cambie, se recomienda usar tejidos naturales, las telas frescas que transpiran, como el algodón, el lino, la seda, el cáñamo, lyocell o tencel, viscosa y el rayón.

Aunque habrá algunos que, como dicen por ahí, “controlarán su calor” y usarán algunas tendencias que dictan las pasarelas nacionales e internacionales.

¿Qué opciones tienes para estas fiestas?

Estampado Tartán Navideño

El rojo. No puede quedarse, pues es un color alegre que transmite fuerza, crecimiento y amor. También está el print navideño de tartán, un clásico.

Johanna Ortiz Chemical Attraction Metallic Feather Trim Minidress

Lentejuelas, metalizado y vuelos

Sí, nunca se quedan para estas fechas, mucho menos durante el año completo. Agrega plumas y le darás un toque distinto. Aplica en zapatos y carteras.

Zapatos Giavito Rossi Rania

Zapatos Destalonado

Zapatos Andrea Wazen

Zapatos Jimmy Choomules Bing

Las piezas tipo globo y el drapeado

VICTORIA BECKHAM - Drapeado

Vestido Globo

Vestido Globo

Vestido o blusas de un solo hombro y los maxi-lazos. Las telas de terciopelo, satinadas, lencerías y transparencias. Además, los sets o conjuntos, un básico atemporal y funcional.

Las ballerinas

Zapato tendencia de la temporada. Estas tienen el print tartán. Son unas María De La Orden. Las ‘Flabelus’, como se conoce a estas zapatillas, son una fusión de las alpargatas españolas y las friulane italianas.